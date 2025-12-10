OFICIAL: Rafa Márquez será el próximo DT de la Selección Mexicana y esto es lo que se sabe

Los rumores sobre el futuro del entrenador de la Selección Mexicana llegaron a su fin, luego de que Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), confirmara que Rafael Márquez sigue siendo la prioridad y el elegido para ser el sucesor de Javier Aguirre, director técnico que culminará su paso por México una vez finalizada su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

El presidente de la FMF confirmó el futuro de los banquillos de la Selección Mexicana

El anuncio se realizó posteriormente a la Asamblea de Dueños que se realizó este martes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). Allí, el máximo mandamás de la FMF confirmó al exfutbolista del FC Barcelona como el elegido para tomar las riendas de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026. De esta manera, los rumores de un posible arribo de Antonio Mohamed a la selección nacional se desvanecieron.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

"Lo de Rafa Márquez. Uno, así está el contrato que tiene firmado, es un contrato que cuando él termina su empleo como asistente de Javier Aguirre, después de la Copa del Mundo, se integra como el entrenador principal de la Selección", comentó Sisniega, confirmando la participación de Márquez como seleccionador principal del combinado azteca.

"Yo ya he tenido reuniones con él, con Duilio (Davino) para explorar su cuerpo técnico, con quién va a trabajar. Es un plan que está en marcha. Él ha observado muchos jugadores, ha tenido mucha actividad viendo quienes son los jugadores que se pueden integrar en sus primeras convocatorias", expresó el presidente de la FMF respecto al trabajo de Rafa Márquez hasta el momento.

La posibilidad de Antonio Mohamed se derrumbó

Horas previas al anuncio de la FMF, reportes habían mencionado que Antonio Mohamed, hoy entrenador de Toluca, sería el elegido para tomar las riendas de la Selección Mexicana tras la Copa del Mundo el año próximo. El DT argentino logró dominar la Liga BBVA MX con distintos equipos y se encuentra en la puerta de un posible bicampeonato con los Diablos Rojos. Sin embargo, entrenar a México no será una posibilidad concreta, al menos, en un futuro cercano.