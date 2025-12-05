¡ÚLTIMA HORA! Chivas ficha a un jugador de la MLS más de 100 millones y solo falta la firma

Lo buscaron América y Rayados de Monterrey, pero finalmente… ¡Brian Gutiérrez será jugador de Chivas! El mediocampista del Chicago Fire está a un paso de convertirse en el refuerzo estelar del Rebaño Sagrado para el Clausura 2026, luego de que la directiva rojiblanca llegara a un acuerdo con el club estadounidense.

La operación, revelada inicialmente por César Luis Merlo, se encuentra solo a la espera del cruce de documentos para que pueda hacerse oficial. La inversión no será menor, Chivas desembolsará 4.5 millones de dólares, una cifra que supera los 100 millones de pesos.

Se trata de una apuesta fuerte por un jugador de apenas 22 años , pero con proyección de Selección Nacional. Según Bolavip, Gutiérrez firmará un contrato a largo plazo, pensando en un proyecto que el club quiere sostener por varios torneos.

Un fichaje estratégico para Chivas

El nombre de Brian Gutiérrez comenzó a sonar con fuerza en México en los últimos, pero hubo un detonante clave para su llegada a Guadalajara: la obtención de su pasaporte mexicano. El trámite despertó especulaciones inmediatas sobre la posibilidad de ser convocado por Javier Aguirre, así como de su hipotética llegada (ahora a horas de ser confirmada) a Chivas.

El mediocampista llega tras una temporada 2025 muy sólida con Chicago Fire. Disputó 34 partidos (más de 2,200 minutos, acorde a Transfermarkt) con 10 goles y dos asistencias en el futbol estadounidense. Su rendimiento llamó la atención y su valoración actual, de alrededor de 5 millones de euros, respalda la dimensión de la apuesta rojiblanca.

Chivas considera que Gutiérrez puede aportar algo que el equipo necesitó con urgencia durante el Apertura 2025: desequilibrio y capacidad para romper defensas mediante conducción o pases filtrados. ¿Será esta la solución que busca Gabriel Milito?