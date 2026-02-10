OFICIAL: Chivas se REFUERZA previo al Clásico Nacional del Clausura 2026

Han llegado el cierre de fichajes para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Teniendo como fecha límite el pasado 9 de febrero para cerrar y registrar a los nuevos refuerzos, Chivas dio a conocer una nueva alta en su plantilla de cara al juego de la Jornada 6 en la que reciben al América en la cancha del Estadio Akron.

Mediante redes sociales, el Club Deportivo Guadalajara hizo oficial la llegada de Jonathan Pérez, quien se suma al cuadro dirigido por Gabriel Milito proveniente de la Major League Soccer, donde jugaba para Nashville SC.

"El Guadalajara continúa fortaleciendo su proyecto deportivo a mediano y largo plazo al asegurar la llegada de un futbolista que viene a elevar el nivel competitivo del plantel. A partir de este lunes, previo al cierre de los registros de la Liga MX, hacemos oficial que Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas", señala el comunicado oficial del 'Rebaño Sagrado'.

"En medio de un arranque de torneo con cinco triunfos en cinco partidos, la incorporación de este habilidoso jugador responde a una planeación sólida y ambiciosa, pues el equipo dirigido por Gabriel Milito suma calidad y talento con un futbolista que, sin duda, viene a potenciar la plantilla", se añade.

Con 23 años de edad, Jonathan Pérez tuvo un registro de 32 partidos jugados con marca de dos goles y tres asistencias con el cuadro de la MLS.

