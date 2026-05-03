Raúl Jiménez rompe el silencio y revela la verdad sobre su regreso al América

El Club América sueña con el regreso de Raúl Jiménez para el Apertura 2026. El experimentado delantero mexicano está teniendo una gran temporada en Inglaterra jugando para Fulham, pero su contrato está cerca de llegar a su final y las expectativas sobre su vuelta a la Liga BBVA MX comienzan a crecer. En este contexto, el ‘Lobo de Tepeji’ aclaró su futuro próximo dentro del futbol.

El canterano de las Águilas finalizará su contrato con el conjunto de la Premier League el próximo 30 de junio y la directiva aún no se ha acercado a su entorno para comenzar a negociar una extensión de su vínculo con los Cottagers. Pese a ello, Jiménez dejó entrever que todavía no tiene una decisión tomada respecto a su futuro futbolístico, pero que analizar una oferta de Fulham ahora mismo es su prioridad.

Raúl Jiménez en Fulham|Crédito: Fulham

“No sé. Todavía está ahí por definirse todo. Hay tiempo, está la cosa tranquila y bueno, a ver qué sucede en los próximos días, meses”, expresó en primera instancia y luego manifestó: “Depende mucho de que se decida el Fulham este de que ahí se negocie, se haga algo, una oferta y bueno, se analizará qué es lo mejor”.

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De esta manera, el atacante de la Selección Mexicana expuso su deseo de continuar jugando en Inglaterra, pero esto dependerá del Fulham, equipo que tendrá la decisión de mantener a Raúl en su plantilla o dejarlo ir en el próximo mercado de verano. Mientras tanto, América se mantiene expectante al futuro de Jiménez y aguardará al momento exacto para realizar un intento por su regreso.

|MEXSPORT

Solo juega en el América

Como era de esperarse, el futbolista de 34 años aseguró que solamente contemplará jugar en el América si toma la decisión de regresar a la Liga BBVA MX. Cabe destacar que Jiménez mantiene un vínculo muy cercano con el Nido de Coapa, ya que allí fue donde comenzó su carrera futbolística y el club que le permitió dar el salto al futbol europeo donde hoy triunfa para ser considerado para el equipo nacional.

A pesar de que su contrato con el Fulham terminará después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, su vuelta al conjunto azulcrema aún no está clara. El jugador parece mostrar interés por seguir jugando en Europa por un tiempo más, aunque tampoco descarta la posibilidad de regresar al futbol mexicano. Es posible que su desempeño con México en el certamen internacional sea crucial para la definición de su futuro.

