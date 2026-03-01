Chivas no jugará la Jornada 9 esta semana: esta es la razón

El equipo del Guadalajara no disputará su partido de la Jornada 9 frente a León en la fecha originalmente programada, debido a que el Estadio Akron, conocido como el Coloso de Zapopan, será sede de la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid, un evento que se celebrará este martes 3 de marzo.

¿Cuándo se jugará el partido Chivas vs León de la Jornada 9?

La directiva rojiblanca solicitó a la Liga BBVA MX el aplazamiento del encuentro contra los felinos. La petición fue aceptada y el partido quedó oficialmente reprogramado para el miércoles 18 de marzo a las 20:07 horas, en el mismo escenario.

Este cambio implica que el siguiente compromiso de Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito será el sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco, donde se enfrentarán al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío esperando regresar a la senda de la victoria luego de sumar dos derrotas consecutivas.

El ajuste de fechas no solo afecta al Rebaño Sagrado, sino también a León, que deberá modificar su preparación para enfrentar a Chivas. El conjunto dirigido por Nacho Ambriz jugará el próximo Viernes Botanero del 6 de marzo cuando visite a la escuadra del Mazatlán en la cancha del Encanto a las 19:00 horas.

¿Qué es la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid?

La Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid es un partido de exhibición que reúne a exfiguras históricas de ambos clubes para revivir la rivalidad más famosa del futbol español en un formato amistoso.

En este encuentro participarán jugadores míticos como Xavi Hernández, Iker Casillas, Carles Puyol, Fernando Hierro y Rafa Márquez, entre otros, quienes vestirán nuevamente las camisetas del Barcelona y del Real Madrid para deleitar a los aficionados mexicanos.

