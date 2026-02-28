¡ÚLTIMA HORA! Pumas rinde homenaje a uno de sus legendarios porteros con su nuevo uniforme para el Clausura 2026

“De la portería a la historia” es el lema cómo revelaron en redes sociales los Pumas de la UNAM su nuevo uniforme para sus porteros en todas las categorías, tanto varonil como femenil, de cara al torneo Clausura 2026. La indumentaria rinde homenaje al legendario guardameta Olaf Heredia, quien defendió el arco auriazul en la década de los ochenta.

¿Qué colores destaca el nuevo uniforme de porteros de Pumas?

El diseño del kit recupera elementos icónicos de dos épocas distintas. Por un lado, recuerda la combinación que Olaf Heredia utilizó en 1980, grabada en la memoria del Estadio Olímpico Universitario. Por otro, incorpora la estética Total 90 que marcó tendencia en 2004, fusionando pasado y presente en una propuesta que busca conectar con la identidad del club.

La camiseta destaca por el uso del verde sagrado, inspirado en las canchas de entrenamiento de La Cantera, y el azul profundo, símbolo del alma universitaria. Esta combinación pretende transmitir la esencia de los guardianes del arco auriazul, quienes históricamente han sido figuras clave en la tradición felina.

¿Cuál es el mensaje de Pumas con este uniforme?

En el mensaje oficial, el club subrayó: “Hoy, retomamos el azul y el verde para rendir homenaje a los guardianes del arco auriazul. El legado se renueva, el verde de nuestra casa, el azul de nuestra alma”. Con estas palabras, Pumas reafirma su compromiso de mantener viva la memoria de sus ídolos y de proyectar esa herencia hacia las nuevas generaciones.

El uniforme estará disponible para todas las categorías del club, desde el primer equipo hasta las fuerzas básicas y el conjunto femenil. De esta manera, se busca unificar la imagen de los porteros bajo un mismo concepto, reforzando la identidad institucional y el sentido de pertenencia.

El nuevo uniforme será estrenado por los guardametas y presentado oficialmente en el próximo partido, que se disputará el martes 3 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario frente a Toluca. Sin embargo, la camiseta ya está disponible en la tienda oficial de Pumas, con un precio de 1,899 pesos. Además, cada compra incluye una gorra de regalo como parte del lanzamiento.

