ÚLTIMA HORA: Selección nacional en riesgo de perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026 por esta razón

Por la tensión política y militar que se vive en Medio Oriente, la Federación Iraní de Futbol, encabezada por su presidente Mehdi Taj, anunció la suspensión de la liga local tras los bombardeos sufridos en territorio iraní y dejó en entredicho la participación de la selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026. “Con lo sucedido y con ese ataque, es poco probable mirar con esperanza al mundial”, declaró Taj, reflejando la incertidumbre que atraviesa el país.

¿Cuál es la postura de la FIFA?

La FIFA se pronunció con cautela. El organismo rector del futbol mundial informó que monitorea la situación y mantiene comunicación con los gobiernos anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) para garantizar la seguridad del torneo. Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, señaló que aún es prematuro emitir un veredicto definitivo, pero reconoció que el reglamento contempla la posibilidad de reemplazar a una selección en caso de retiro o exclusión por motivos de seguridad.

¿Cuál es el grupo de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Irán se ubica en el Grupo G, junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus partidos programados son:

15 de junio en Inglewood (SoFi Stadium): Irán vs. Nueva Zelanda

Irán vs. Nueva Zelanda 21 de junio en Inglewood (SoFi Stadium): Bélgica vs. Irán

Bélgica vs. Irán 26 de junio en Seattle (Lumen Field): Egipto vs. Irán

La posible ausencia de Irán sería un fuerte golpe para el torneo, no solo por lo deportivo, sino por las implicaciones políticas de que un país en conflicto con uno de los anfitriones, Estados Unidos, se retire. La FIFA deberá decidir si aplica su reglamento para invitar a otra selección en reemplazo.

¿Quién podría sustituir a la selección de Irán para la Copa Mundial de la FIFA 2026 sino asiste?

La posible ausencia de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 abre un escenario complejo. Según el reglamento de la FIFA, si una selección clasificada no puede participar por motivos de seguridad, sanciones o conflictos bélicos, el cupo puede ser ocupado por el último equipo eliminado en la misma confederación durante el proceso clasificatorio.

En este caso, Irán pertenece a la Confederación Asiática de Futbol (AFC). Los reportes señalan que, de confirmarse su baja, la FIFA podría otorgar la plaza a alguna de las selecciones que quedaron en la fase final de la clasificación asiática. Entre los nombres que se mencionan están Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos o Irak, quien jugará el repechaje internacional en México, que fueron los equipos más cercanos a obtener el boleto mundialista en la última ronda de eliminatorias.

No obstante, la decisión final dependerá de la FIFA, que podría optar por un criterio distinto, como un repechaje rápido entre los mejores terceros lugares de Asia o incluso invitar a una selección de otra confederación para mantener el equilibrio de los grupos.

