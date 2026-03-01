¿Se va o se queda? Tras la goleada, la situación de Jardine con el América

Una noche para el olvido vivió el conjunto del América y su entrenador André Jardine al ser goleado 4-1 ante a Tigres en la Jornada 8 del Clausura 2026. Tras el duro revés, el técnico brasileño ofreció declaraciones en las que asumió la responsabilidad total por el resultado, donde habla si se va o no del equipo y aclaró la situación de dos de sus figuras ausentes: Henry Martín y Alejandro Zendejas.

Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

André Jardine inició reconociendo el mérito del rival y la superioridad mostrada en la cancha. “Felicitar a Tigres por la victoria, imagino que a Guido le salió a la perfección. De nuestra parte es un partido para olvidar, desde el minuto uno tuvimos errores importantes, ante un equipo que, si los cometes, no te va a perdonar”, señaló. El estratega sudamericano admitió que el equipo nunca logró reaccionar y que los errores defensivos fueron determinantes en el marcador.

TE PUEDE INTERESAR:



El brasileño fue claro al señalarse como el principal responsable de la derrota. “La responsabilidad es totalmente del entrenador, pues decide quién juega, quién no juega. La responsabilidad al final es mía porque decido qué jugador está o no está o habría podido haber entrenado de una forma distinta”, expresó, dejando en claro que no busca trasladar culpas a sus futbolistas.

André Jardine habla sobre su futuro en el América

Respecto a su continuidad en el banquillo del conjunto de las Águilas, Jardine recordó los logros obtenidos en los últimos años y pidió confianza a la afición. “Creo que a lo largo de estos casi ya tres años construimos un tantito de crédito para poder decirles que ahora viene la mejor versión de este equipo y que vamos a volver a estar en instancias finales”, afirmó, apelando al tricampeonato conseguido bajo su gestión como respaldo de su proyecto.

¿Qué pasa con Henry Martín y Alejandro Zendejas?

Para terminar, explicó las ausencias de Henry Martín y Alejandro Zendejas, dos bajas sensibles para el duelo ante los felinos. “Lo de Henry fue una mala suerte en la semana. Un gesto malo, le recargó el músculo, entonces decidimos no arriesgar. Lo de Zende es igual, por más que este partido tiene una importancia grande, cuando no está al 100%, es arriesgado. Preferimos no meterles, teniendo la esperanza que estén los dos contra Juárez”, detalló.

Jardine busca cerrar filas y recuperar la confianza de un plantel que sufrió un duro golpe en su casa. El próximo compromiso ante Juárez será clave para demostrar si el crédito que reclama el técnico se traduce en una pronta reacción dentro del Clausura 2026. Al termino de la Jornada 8, América se ubica en la octava posición con 11 puntos con el último boleto para la Liguilla.

