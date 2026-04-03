Las Chivas arrasan en la Liga BBVA MX y se llevan el máximo reconocimiento de marzo

Las Chivas tuvieron un mes de marzo arrasador en donde ganaron los cuatro partidos que disputaron en el torneo Clausura 2026 que les valió recuperar la cima de la tabla general y la Liga BBVA MX reconoció su buen momento con varias distinciones por su buen desempeño.

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Chivas se lleva el premio al equipo del mes de marzo de la Liga BBVA MX

A través de sus redes sociales, la Liga BBVA MX reconoció el desempeño de las Chivas, equipo que fue votado por la afición como el mejor club del mes de marzo por su paso perfecto con cuatro victorias consecutivas ante Atlas, Santos Laguna, León y Monterrey.

La Liga BBVA MX también premió a Armando 'Hormiga' González como el mejor jugador del mes de marzo, luego de ser elegido en una votación por los aficionados, tras haber convertido cinco goles que lo tienen peleando por el título de goleo individual con Joao Pedro de Atlético de San Luis.

Además el Rebaño Sagrado también disputó el que para la afición fue el mejor partido de marzo cuando se enfrentó a los Rayados de Monterrey el 21 de marzo en compromiso de la Jornada 12 y que terminaron llevándose por victoria de 3-2 con un penal atajado por Tala Rangel en el último minuto del partido.

De esta manera, las Chivas se conviertieron en el equipo favorito de los aficionados de la Liga BBVA MX tras llevarse tres reconocimientos que lo colocan como el mejor club del mes de marzo del futbol mexicano.

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