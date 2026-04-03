“Chivas puede ser campeón aún sin seleccionados": referente de Guadalajara manda un aviso contundente

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX está por reanudarse y Chivas tiene un serio examen ante los Pumas en la Jornada 13, la cual encamina a los equipos rumbo a la Liguilla, sitio en el que ambas escuadras parece estarán y serán protagonistas, aunque del lado del Guadalajara hay mucha confianza inclusive dándose como candidatos al campeonato.

Chivas puede ser campeón aún sin seleccionados. Al final ha tocado que compañeros no estén dentro del once y se ha demostrado la misma intensidad

Para Rubén Oso González, el equipo rojiblanco es muy fuerte y tiene el plantel para hacerle frente a los obstáculos, así lo dijo en la previa a esta fecha 13. Y es que los de Milito podrían perder hasta seis futbolistas en la Liguilla por motivo de la concentración especial de Selección Mexicana que comienza el 6 de mayo. Esos futbolistas serían:

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Tala Rangel

Hormiga González

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Richard Ledezma

Luis Romo

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Guadalajara team group during the 12th round match between Monterrey and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on March 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

El OSO GONZÁLEZ ve a Chivas con o sin seleccionados en el Clausura 2026 de la Liga MX

En declaraciones compartidas por el propio club, explica Oso González la fortaleza del equipo y que han demostrado ser igual de desafiantes cuando tal vez no han tenido a esa lista de seleccionados. Así cree que puedens ser los nuevos campeones de Liga MX.

“Chivas puede ser campeón aún sin seleccionados. Al final ha tocado que compañeros no estén dentro del once y se ha demostrado la misma intensidad, las mismas ganas. Sabemos que podemos seguir con ese ritmo”.

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Las declaraciones de Oso González previo al Chivas vs Pumas

Sobre el liderato: “Es grato estar ahí arriba (en el liderato), pero tenemos la obligación de seguir mejorando cada semana y no bajar los brazos. Claro que somos candidatos, pero más que los puntos o los récords, queremos ser campeones”.

La constancia de Chivas: “Lo hemos demostrado. En cualquier momento nos puede tocar y todos estamos preparados. La palabra es equipo. Todos estamos en la misma sintonía: el que entra lo hace bien y el que no, apoya desde donde le toca”.

Sobre el partido vs Pumas: “Contra Pumas va a ser un juego muy intenso, como de Liguilla, pero tenemos que seguir con humildad y trabajo, sin perder el enfoque”.

Oso González y su orgullo por Chivas: “Siempre me gusta ver a Chivas allá arriba, me gusta ver que Chivas juega bien y es lo que tenemos que hacer, darle su lugar a Chivas porque es lo que representa. Estuve en el club desde chiquito y vivir un momento así es un gran sueño”.