La Selección Nacional que busca a un CAMPEÓN DEL MUNDO para dirigirla en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Luego de la destitución de Otto Addo del banquillo técnico tras una serie de malos resultados, la Selección Nacional de Ghana busca entrenador de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y habrían puesto los ojos en un experimentado entrenador que ya levantó el máximo trofeo del futbol.

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La Selección de Ghana busca a Joachim Löw como su DT para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

De acuerdo con medios ghaneses, la Selección de Ghana estaría en negociaciones con Joachim Löw para que tome las riendas de las Estrellas Negras de cara al arranque de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Ghana destituyó a Otto Addo luego de una serie de malos resultados que incluyeron cuatro derrotas consecutivas ante Japón, Corea del Sur, Austria y Alemania.

Por su parte, Joachim Löw no ha dirigido desde 2021 cuando fue cesado de la dirección técnica de Alemania tras 15 años en el cargo en donde conquistó la Copa Confederaciones 2017 y la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014.

SOCHI, RUSSIA - JUNE 22: Head coach Joachim Loew talks to the media during the Germany training and press conference at Fisht Stadium on June 22, 2018 in Sochi, Russia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)|Alexander Hassenstein/Getty Images

La Selección de Ghana se enfrentará a México en su próximo partido amistoso programado para el próximo 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentro en el que podría debutar Low en caso de confirmarse su contratación con las Estrellas Negras.

El combinado africano se encuentra instalado en el Grupo L en donde comparte sector con sus similares de Inglaterra, Croacia y Panamá.

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