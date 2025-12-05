¡CONFIRMADO! Chivas tiene cerrado a su primer refuerzo del Clausura 2026

Luego de su eliminación del Apertura 2025 en una dramática serie ante Cruz Azul, las Chivas ya piensan en el próximo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y para ello tienen definido al que será su primer refuerzo.

Brian Gutiérrez, refuerzo de Chivas para el Clausura 2026

El Rebaño Sagrado busca poner fin a la sequía de títulos de la Liga BBVA MX que se ha extendido por casi nueve años y para ello han comenzado a reforzarse y su más reciente incorporación será Brian Gutiérrez, futbolista nacido en Illinois, Estados Unidos, pero de padres mexicanos.

Gutiérrez, de 22 años, procede del Chicago Fire, equipo en el que se formó profesionalmente y en donde debutó en la MLS en el 2020. También cuenta con paso por las categorías con límite de edad de la Selección de Estados Unidos y ha sido convocado en un par de ocasiones por Mauricio Pochettino.

El acuerdo por el mediocampista ofensivo habría rondado los cinco millones de dólares por un contrato de tres años con opción a renovación de un año.

Instagram Brian Gutiérrez será nuevo jugador de Chivas

Durante su paso por la MLS, Gutiérrez ha disputado un total de 149 partidos en los que ha convertido 19 goles y ha contribuido con igual número de asistencias.

Gutiérrez llegará a las Chivas como un jugador que puede cumplir varias funciones en entre el medio campo y la delantera que van desde mediocentro ofensivo, extremo por ambas bandas y atacante centro.

