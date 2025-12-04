ÚLTIMA HORA: Técnico campeón de la Liga BBVA MX firmó con este club del futbol mexicano

Pedro Caixinha vuelve al futbol mexicano y lo hace de la mano del equipo sensación del torneo pasado, los Bravos de Juárez. Tras la salida de Martín Varini del equipo fronterizo, la directiva brava hizo un esfuerzo y trajo a un estratega multicampeón de la Liga MX y que sabe cómo se vive y maneja nuestro balompié.

A través de un comunicado oficial, los Bravos de Juárez dieron a conocer a su nuevo estratega de cara al Torneo Clausura 2026 en el que tratarán nuevamente de meterse a la liguilla y pensar en dar el paso a las semifinales. Cabe recordar que, Caixinha llega como agente libre tras su paso en el Santos de Brasil que concluyó en marzo de este año.

🐎 BIENVENIDO A LA FRONTERA, PEDRO CAIXINHA.



Llegas a la ciudad donde el trabajo duro, la humildad y la resiliencia marcan el camino.



¡Vamos JUNTOS! 🐎⚒️



📰 Más información:https://t.co/aKvE0NOYC4 pic.twitter.com/X8isAu7PNo — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 4, 2025

Multicampeón del futbol mexicano

El estratega portugués puede presumir cinco títulos en nuestro balompié, tres con Santos Laguna (una liga, una Copa MX y un Campeón de Campeones) y con Cruz Azul alzó la Copa México y la Supercopa México. Además, Caixinha puede presumir haber dirigido en más de cinco países diferentes,

Caixinha empezó su carrera en el UD Leira de la segunda división de Portugal, después pasó al Nacional de Primera División y después dio el salto a la Liga MX con Santos Laguna. Al-Gharafa de Qatar, Talleres de Córdoba en Argentina, Rangers de Escocia, Al-Shabab de Arabia Saudita y Santos FC junto con Red Bull Bragantino han tenido al portugués en su banquillo.