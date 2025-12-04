Es mexicano, fue campeón de goleo con Chivas y tiene más de 100 goles en Europa

De San Luis Potosí a Girona, España. Entre miles de jóvenes que sueñan con llegar lejos en el futbol, José Pablo González, mejor conocido como "Jopa", forma parte de una de las canteras con mayor proyección en España.

Un club que sorprendió al mundo con su juego ofensivo, una gestión eficaz y una clasificación histórica a la Champions. Rompió esquemas y pasó a pelear por el título de la liga española, desafiando al Real Madrid y al Barcelona. "Jopa" ha marcado más de 100 goles en dos temporadas para el Girona, gracias a su regate desequilibrante y capacidad goleadora. Un talento que maneja los tiempos como quiere.

"Estoy muy orgulloso y agradecido con Dios de que el Girona me haya podido fichar y la directiva también, y por ser mexicano y jugar aquí para mí es un sueño. Desde que yo empecé a jugar fútbol, siempre me ha gustado ser delantero, porque a mí siempre me ha gustado marcar goles", dijo el jugador en entrevista para Azteca Deportes .

¿El nuevo Messi mexicano?

Así como a Lionel Messi, lo firmó una de las marcas deportivas más icónicas: esa que solo apoya a las futuras estrellas del futbol mundial.

"Una pieza muy importante para el desarrollo de Europa, por todo el apoyo que recibe. Evidente, es una marca que al final de cuentas, cuando apuesta por un jugador, ese jugador tiene algo especial, algo mágico, y digo sin presunción, pues qué bonito que a Jopa así lo vea: un futbolista distinto, diferente. Y aparte mexicano", expresó su padre, Gustavo Cuauhtémoc González.

Antes de su aventura europea, "Jopa" fue campeón de goleo en la cantera de Chivas, con 23 anotaciones.

"La quería reventar cuando fui, y pues sí, intenté marcar los máximos goles posibles, y pues marqué 27, y estoy muy contento por eso", sentenció el joven mexicano.

"Jopa" espera seguir atrayendo miradas en Europa y seguir creciendo como delantero para en un futuro llegar a la selección nacional.

