Chivas brilla y se conoció el secreto de Gabriel Milito para cambiarle la cara al equipo en el Clausura 2026

Aunque Gabriel Milito gana mucho menos que Antonio Mohamed, el entrenador pudo cambiarle la cara a las Chivas de Guadalajara en este Clausura 2026 con respecto a lo que fueron los años anteriores. Pues el “Rebaño Sagrado” escaló a la cima de la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX. En ese marco, se supo el secreto del director técnico argentino.

El entrenador argentino de 45 años ha mejorado notablemente al conjunto tapatío, a tal punto que hasta Armando González hoy ha alcanzado un récord de Chicharito Hernández. Justamente la inclusión de la “Hormiga” responde al secreto de Milito para que su equipo mejore: utilizar canteranos y jóvenes para aportar frescura y ganar los partidos, como ocurrió ante León.

Gabriel Milito y los jóvenes de Chivas de Guadalajara: su gran secreto

Gabriel Milito no solo le dio otra cara al equipo en este Clausura 2026 por su capacidad táctica, sino que también ha mejorado al equipo dándole lugar a los más jóvenes. De hecho, en el partido pendiente de la Jornada 9, Chivas le ganó a León con 4 de los 5 goles marcados por jugadores Sub-23 de la institución tapatía.

TE PUEDE INTERESAR:



El DT argentino confió en el talento de la casa y ellos le pagaron con goles, pues convirtieron los tantos Santiago Sandoval, de 18 años; Hugo Camberos, de 19; Brian Gutiérrez, de 22; y la Hormiga González, de 22. De este modo, gran parte de la goleada fue gracias a los jóvenes de las Chivas, jugadores en los que Milito confió (ya cumplió con la Regla de Menores).

|Instagram @chivas

Los resultados de las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2026