Hormiga González iguala a Chicharito en Chivas con un récord que le permitió llegar a Europa

Armando ‘Hormiga’ González está destinado a ser un delantero de élite del futbol mexicano. Anotó en la goleada 5-0 de Chivas sobre Club León por el partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026 y alcanzó su noveno gol en el torneo. Sin embargo, con esta anotación, el atacante de 22 años sumó su gol número 21 en la temporada 2025-26, igualando una marca histórica de Javier ‘Chicharito’ Hernández.

En la temporada 2009-10, Chicharito consiguió marcar 21 tantos vistiendo la camiseta del Guadalajara, convirtiéndose en su mejor temporada como jugador profesional en la Liga BBVA MX desde su debut en el año 2006. Dicho récord le permitió a Hernández a ser fichado por el Manchester United de la Premier League en la siguiente temporada y tener su primera experiencia en Europa. Ahora, la Hormiga igualó sus números de forma anticipada.

Y es que aún restan seis jornadas para que la fase regular del Clausura 2026 llegue a su fin, por lo que González podría superar la marca de Chicharito y firmar una mejor temporada que lo acerque a su primera experiencia en el futbol europeo. Si bien es cierto que Chivas seguramente jugará la Liguilla, es posible que Hormiga no esté presente debido a la preparación de la Selección Mexicana para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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De esta manera, Hormiga González demostró que está para grandes cosas en su carrera y, si sigue manteniendo este nivel, será uno de los delanteros de la Selección Mexicana en la próxima Copa del Mundo. Pero eso no es todo, ya que es muy probable que el canterano de Chivas cambie de club una vez finalizado el torneo mundialista. Varios equipos de Europa están siguiendo su recorrido en la Liga BBVA MX.

🚨🤯 BREAKING: ARMANDO 'HORMIGA' GONZALEZ HAS MATCHED CHICHARITO’S BEST SEASON AT CHIVAS!



Chicharito - 21 goals in 2009/2010.

Hormiga - 21 goals in 2025/2026.



Armando has equaled the tally that earned Chicharito a move to the Premier League with Manchester United. 🐐🔥 pic.twitter.com/FIsZOrFqql — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) March 19, 2026

Los equipos interesados en Hormiga González

El gran nivel de Armando González no ha pasado desapercibido en Europa y un buen número de clubes estarían monitoreando su situación. Diversos reportes afirman que equipos como FC Barcelona, Borussia Dortmund, West Ham y Feyenoord están interesados en el fichaje del delantero de Chivas.

Cabe destacar que González tuvo la oportunidad de viajar a Europa en el mercado invernal luego de que el CSKA de Moscú haya ofrecido 20 millones de dólares por sus servicios. Sin embargo, el jugador decidió declinar la oferta debido a que ahora mismo prioriza llegar en forma al Mundial 2026 manteniéndose en Guadalajara, además de que el club que lo pretendía no despertaba muchas emociones en él.

Su cláusula de salida es de 15 millones de dólares, monto que la directiva rojiblanca espera sumar con la venta de uno de sus mejores jugadores en el último tiempo.