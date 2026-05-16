Chivas de Guadalajara vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 16 de Mayo, partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026; marcador online

Desde la cancha del Estadio Jalisco, Chivas recibe a Cruz Azul en las Semifinales de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, donde se conocerá al primer finalista del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado llega con ventaja gracias al criterio de desempate por posición en la tabla, luego de finalizar como segundo lugar general durante la fase regular del torneo. Con cualquier empate en el marcador global, el conjunto rojiblanco avanzará a la Gran Final. Por su parte, La Máquina está obligada a ganar por cualquier marcador para mantenerse con vida en la liguilla, tras el empate 2-2 en el partido de ida disputado en la Ciudad de México.

El primer capítulo de la serie dejó emociones de principio a fin en el Estadio Banorte. Chivas tomó ventaja en el partido de ida gracias a una anotación de Santiago Sandoval, quien aprovechó un error del arquero Kevin Mier. Cruz Azul respondió rápidamente con un auténtico golazo de Carlos Rodríguez. Después del descanso, Guadalajara volvió a ponerse arriba en el marcador con un certero cabezazo de Ángel Sepúlveda; sin embargo, Christian Ebere empató el encuentro desde el punto penal tras una jugada polémica, dejando el 2-2 definitivo en la semifinal de ida.

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Fecha y hora del partido de semifinales de vuelta del Clausura 2026 Chivas vs Cruz Azul

El partido de vuelta de las semifinales entre Chivas de Guadalajara y Cruz Azul se disputará este sábado 16 de mayo de 2026 en el Estadio Jalisco a las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El quipo dirigido por Joel Huiqui, está obligado a salir en busca del resultado para mantenerse con vida en el Clausura 2026 y aspirar al título, mientras que las Chivas de Gabriel Milito, avanzarían a la Gran Final, incluso con un empate en el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla general del Clausura 2026.



Fecha: Sábado 16 de mayo de 2026

Hora: 19:00 (hora del centro de México)

Lugas: Estadio Jalisco (ubicado en Guadalajara, Jalisco, México)

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Prónostico del Chvas vs Cruz Azul

De acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en futbol mexicano, Chivas parte con ligera ventaja para avanzar a la Gran Final del Clausura 2026 tras el empate 2-2 conseguido en la ida ante Cruz Azul. El análisis apunta a que el Estadio Jalisco y el apoyo de su afición podrían convertirse en un factor determinante para que el conjunto rojiblanco logre manejar la presión en los momentos clave de la eliminatoria.

El pronóstico anticipa un partido cerrado, intenso y muy táctico, donde el control del mediocampo será fundamental para definir al primer finalista de la Liga BBVA MX. Aunque Cruz Azul mostró capacidad ofensiva durante el primer encuentro, el modelo proyecta un empate 1-1 o una victoria por la mínima diferencia para Guadalajara, resultado que le permitiría sellar su pase gracias al criterio de posición en la tabla.

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