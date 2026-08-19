Chivas dejaría de ser la plantilla más cara de la Liga MX con la salida de Armando González ¿En qué lugar quedaría?

La posible salida de Armando González al futbol de Europa, específicamente al balompié griego con el Olympiakos dejaría muy mal parado a las Chivas del Guadalajara. No solo hablando del tema futbolístico, también en el ámbito económico y es que el cuadro tapatío dejaría de ser el equipo más caro de todo el futbol mexicano sin la 'Hormiga' en sus filas.

Te puede interesar: Jamal Musiala se pronuncia tras su nuevo desmayo en pleno partido

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, González tiene un valor de 15 millones de euros y es el futbolista más caro de todo el 'Rebaño Sagrado' y el segundo más valioso de la Liga MX, solo por debajo de Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana. De concretarse su salida al balompié helénico, las Chivas bajarían al segundo puesto y caerían ante su acérrimo rival; el Club América.

Liga MX con Armando González en Chivas

Chivas de Guadalajara — ≈ 108,33 millones de euros América — ≈ 100,65 millones de euros Toluca — ≈ 92,50 millones de euros Cruz Azul — ≈ 88,73 millones de euros Monterrey — ≈ 74,43 millones de euros Tigres UANL — ≈ 71,85 millones de euros Tijuana (Xolos) — ≈ 63,30 millones de euros Pumas UNAM — ≈ 56,33 millones de euros León — ≈ 49,90 millones de euros Pachuca - 47, 70 millones de euros

Liga MX sin Armando González en Chivas

América ≈ 100,65 M€ Chivas - 93 M€ Toluca ≈ 92,50 M€ Cruz Azul ≈ 88,73 M€ Monterrey ≈ 74,43 M€ Tigres ≈ 71,85 M€ Tijuana (Xolos) — ≈ 63,30 millones de euros Pumas UNAM — ≈ 56,33 millones de euros León — ≈ 49,90 millones de euros Pachuca - 47, 70 millones de euros

Finalmente, si González deja al 'Rebaño Sagrado' y el futbol mexicano, Erik Lira subiría al segundo puesto de la lista de jugadores más valiosos de todo el circuito con sus 14 millones de euros.