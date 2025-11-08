Llegó a Chivas en medio de la polémica, mostró destellos de talento y ahora Gabriel Milito lo tiene descartado
El extremo izquierdo llegó al conjunto rojiblanco como refuerzo bomba y, ahora 2 años después, ya no figura en el equipo que es comandado por el argentino
Cade Cowell es el futbolista que llegó a Chivas en medio de la polémica, debido a que nació en Estados Unidos. No obstante, el cuadro lo fichó como refuerzo bomba, pero tras casi 2 años después, el extremo izquierdo está descartado por Gabriel Milito; prueba de ello, no fue convocado para el duelo ante Rayados, pese a que el club tiene 4 bajas sensibles por lesiones .
El canterano del San José Earthquakes llegó al Guadalajara a principios de 2024, días después de haber recibido su pasaporte mexicano, ya que por sus venas corre sangre azteca gracias a su abuelo materno, pese a que el jugador de 22 años decidió jugar para Estados Unidos, tal como lo hizo Alejandro Zendejas, quien rechazó a la Selección Nacional .
Cowell pudo fichar con el conjunto rojiblanco gracias a que en 2022 modificó una de sus reglas más importantes, la cual estipula que permite en el club a jugadores con raíces mexicanas, sin importar al país para el que jueguen.
Los destellos de talento de Cade Cowell hasta ser borrado por Gabriel Milito
El extremo izquierdo tuvo un gran año con Chivas, pues se ganó la titularidad a base de grandes actuaciones, ya que en su primer semestre marcó 5 goles, 3 en la Concachampions 2024, uno en la Liga BBVA MX y otro más en la Leagues Cup.
El año futbolístico 2024-2025 también fue uno de los mejores para Cade, pues en el Apertura 2024 anotó 5 goles y dio 2 asistencias. Sin embargo, un semestre más tarde su rendimiento comenzó a mermar, ya que solo dio un pase para anotación durante 6 meses, según estadísticas de BeSoccer.
Gabriel Milito llegó previo al Apertura 2025, torneo en el que el mexicoamericano está completamente descartado, pues suma 2 encuentros en los que no ha formado parte de la convocatoria y ante Rayados será el tercero al hilo.