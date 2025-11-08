Pasó de noche: Pumas lo prestó, pero en su nuevo equipo no juega y no hará válida la opción de compra

Jesús Rivas tiene las horas contadas en Puebla, donde pasó de noche, ya que el club no hará válida la opción de compra ante la falta de minutos del jugador, que ha sido relegado a la Sub-21. El lateral derecho llegó con los camoteros a préstamo en diciembre de 2024, proveniente de Pumas, a fin de sumar minutos, pero en este Apertura 2025 ha tenido poca participación, como lo es el mexicoamericano en Chivas tras la llegada de Gabriel Milito .

El canterano de Pumas termina contrato en diciembre de este año con el conjunto poblano y diversos medios apuntan a que no hará válida la opción de compra, ya que en los últimos partidos el entrenador Hernán Cristante, quien llegó a medio torneo , ni siquiera lo ha convocado al primer equipo, por lo que suma 2 encuentros con la categoría menor, de acuerdo con estadísticas de BeSoccer.

@jesus_rivas248 Jesús Rivas no llenó el ojo en Puebla tras un año de préstamo, por lo que tendrá que regresar a Pumas

Rivas suma apenas su segundo torneo con Puebla, donde ha jugado 22 partidos,19 de ellos como titular, acumulando un total de 1,575 minutos en el terreno de juego, llevándose 3 tarjetas amarillas. No obstante, en este Apertura 2025 solo ha disputado 8 de los 16 encuentros.

OFICIAL.



Jesús Rivas es nuevo jugador del Club Puebla. Llega procedente del Club Pumas UNAM.



¿Quién es Jesús Rivas, el jugador que Puebla no comprará?

El futbolista es canterano de Pumas, club al que llegó desde los 10 años para comenzar con su proceso de formación por todas las categorías hasta llegar al primer equipo y debutar en Primera División en un duelo ante Pachuca, al ingresar de cambio por Pablo Barrera.

En diciembre de 2024 el lateral derecho se marchó del equipo en búsqueda de más minutos y Puebla fue el club idóneo para ello, aunque en este Apertura 2025 fue relegado, por lo que al vencerse su contrato y sin la posibilidad de que lo compren, regresará a la UNAM para el Clausura 2026, en busca de una revancha deportiva en el club que se juega la clasificación a Play-in este fin de semana.