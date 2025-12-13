Un día Chivas lo dejó ir completamente GRATIS y hoy es la estrella de un equipo de Europa

El fútbol suele dar giros sumamente impredecibles, y pocos casos lo reflejan tan bien como el de César Huerta. Formado en la cantera de Chivas, el futbolista nunca logró consolidarse en el equipo rojiblanco, al punto de que se marchó libre tras varias cesiones. Pocos años después, es figura en un equipo del futbol europeo .

En 2022, Chivas dejó marcharse a Huerta completamente gratis a Pumas, en una operación que pasó desapercibida en ese momento. Pese a que ningún aficionado lamentó demasiado esta decisión en su momento, a día de hoy muchos se llevan las manos a la cabeza.

En Ciudad Universitaria, Huerta recuperó la confianza, sumó minutos, ganó regularidad y, sobre todo, se revalorizó completamente. Su rendimiento llamó la atención del fútbol europeo y Pumas terminó vendiéndolo por 6 millones de euros al Anderlecht de Bélgica.

|Instagram @cesarh_33

Antes de que una lesión le cortara la progresión, había disputado siete partidos, marcado un gol, y mantenido un promedio de 6.61 en Sofascore. Además, su valoración de mercado se mantiene en 6 millones de euros (mismo precio por el que lo vendió Pumas), una cifra que confirma su crecimiento respecto a sus días en el Rebaño.

TE PUEDE INTERESAR:



Una lesión inesperada que detuvo su mejor momento

El buen presente del Chino huerta en Europa tuvo un imprevisto desafortundao. Lo que parecía un cierre de año tranquilo para el atacante terminó en alarma: el Anderlecht confirmó que debía someterse a una intervención quirúrgica por una pubalgia.

El club belga aseguró que el mexicano estará fuera de actividad entre 6 y 8 semanas, lo que significa que no volverá a jugar en lo que resta de 2025. De esta manera, Huerta apunta a regresar a inicios de febrero, con el objetivo de retomar su nivel y ser considerado por Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026.