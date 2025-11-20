En Europa también quieren a James Rodríguez y este es el equipo que ya le hace ojitos

James Rodríguez cuenta los días para dejar el Club León, experiencia que no fue la mejor de su carrera ni mucho menos. Con contrato hasta el 31 de diciembre, varios equipos sudamericanos están haciendo fila para fichar al mediocampista colombiano . Sin embargo, en las últimas horas se pudo dar a conocer que el futbolista de 34 años estaría en carpeta de un importante equipo de Europa de cara al mercado invernal.

James Rodríguez podría regresar a LaLiga en 2026

Según la prensa española, James Rodríguez se encuentra en carpeta de la Real Sociedad y desde el conjunto vasco ven como una buena posibilidad adquirir al futbolista a coste cero luego de que su contrato con la Fiera llegue a su fin. A pesar de haber dejado Europa a principios de 2025, el nacido en Cúcuta podría regresar luego de un año en México. Cabe destacar que Cruz Azul también está interesado en el fichaje de James .

Crédito: @RealSociedad / X Real Sociedad es el equipo que busca fichar a James Rodríguez en 2026

No obstante, reportes internacionales indican que Real Sociedad no es el único equipo español que sueña con la contratación del cucuteño. Resulta que el Valencia también tendría intención de fichar a James en el mercado de pases de invierno, aunque comentan que el conjunto che tendría mucho más complicado hacerse con su fichaje debido a las altas pretensiones del colombiano.

Lo cierto es que James busca jugar en un equipo donde sea protagonista, pues, con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el volante ofensivo busca llegar con rodaje debido a su papel como conductor y capitán de la selección de Colombia.

El inmenso salario que James Rodríguez recibe en el Club León

Según la información, James cuenta con uno de los salarios más elevados de toda la Liga BBVA MX. Al año, el colombiano recibe 5 millones de dólares en León, lo que equivale a aproximadamente 4,3 millones de euros. El ex Real Madrid no tendría intenciones de reducir considerablemente sus ingresos, por lo que cualquier club que lo desee deberá afrontar esta gran inversión en su sueldo.

James Rodríguez podría continuar con su carrera en Norteamérica

De acuerdo a las palabras compartidas por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado mexicano, James ve con buenos ojos continuar con su carrera en Norteamérica. Equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS están monitoreando su situación y, si una buena oferta económica llega a sus manos, el cucuteño no tendrá problemas en analizarla junto a su agente.