¡SE VA! Rayados de Monterrey anuncia la salida de SU MEJOR JUGADOR

Rayados no solo le puso punto final a su temporada, sino también a una era. La salida de Sergio Canales ya es un hecho y marca el fin de uno de los ciclos más representativos del club en los últimos años. No se trata únicamente de un futbolista que se va. Es la despedida de una pieza que había sido construida como el eje del proyecto deportivo y que, en muchos momentos, respondió como tal dentro de la cancha.

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La decisión, de acuerdo con el entorno del club, fue compartida. El jugador tenía contrato vigente, pero el deseo de volver a España terminó inclinando la balanza.

¡Hat-trick de Canales! | Puebla 1-4 Moneterrey | Jornada 7 | Liga BBVA MX | Apertura 2025

El final de un ciclo que fue clave en Monterrey

Canales llegó a Rayados como una de las apuestas más fuertes de la institución en la última década. Desde su llegada, asumió un rol protagónico que no solo se reflejó en números, sino también en liderazgo dentro del vestidor.

Su paso por Monterrey deja una estadística que respalda su peso en el equipo: 118 partidos, 46 goles y 20 asistencias. Más allá de las cifras, su influencia fue constante, especialmente en partidos de alta exigencia, donde asumía la responsabilidad sin rodeos.

Sin embargo, en el balance general hay un sentimiento de deuda. A pesar de su rendimiento, el gran objetivo nunca se concretó.

Tu calidad te hizo brillar en la cancha, pero lo que nos marcó fue el vínculo que construiste con nuestra gente.💙



Te deseamos lo mejor en lo que viene, @SergioCanales.🙌🏼 Monterrey siempre será tu casa #EnLaVidaYEnLaCancha.⛰️ pic.twitter.com/2VjIAXyjTS — Rayados (@Rayados) April 28, 2026

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Rayados no consiguió levantar un título de Liga MX durante su etapa, quedándose a un paso en el Apertura 2024, cuando perdió la final ante América. Ese resultado terminó por definir la percepción de un ciclo que, aunque sólido en lo individual, no logró traducirse en éxito colectivo.

El último torneo terminó por cerrar el contexto. El equipo firmó una de sus peores campañas en años, sin clasificación a la Liguilla y con una sensación general de desgaste.

Regresa Canales al Racing de Santander

El siguiente paso de Canales no es casual.

El mediocampista decidió regresar al Racing de Santander, el club donde comenzó su carrera. A sus 35 años, el movimiento responde tanto a una decisión deportiva como personal, buscando cerrar su trayectoria en el lugar donde todo empezó.

