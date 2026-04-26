OFICIAL: Así se jugarán los Cuartos de Final del Clausura 2026 en la Liga BBVA MX Femenil

La Liga BBVA MX Femenil ya conoce a los ocho equipos que mantendrán vivo el sueño del campeonato. Tras una Jornada 17 de alarido, donde el liderato cambió de manos y el Clásico Regio Femenil sacudió las posiciones, la tabla general ha dictado sentencia.

Toluca impone condiciones y golea a León en el cierre de la Jornada 17

América Femenil se alzó con la cima del torneo tras vencer a Pachuca, desplazando a las Rayadas de Monterrey, quienes cedieron el trono luego de caer estrepitosamente ante Tigres Femenil. Con estos resultados, los cruces de Cuartos de Final prometen emociones fuertes desde el silbatazo inicial.

Los cruces de la Liguilla:

(1) América vs. FC Juárez (8): Las Águilas de Ángel Villacampa parten como favoritas ante unas Bravas que sellaron su pase de forma heroica en la última fecha.

de parten como favoritas ante unas que sellaron su pase de forma heroica en la última fecha. (2) Rayadas vs. Cruz Azul (7): El conjunto regiomontano buscará sacudirse el trago amargo del Clásico ante una Máquina que ha sido sumamente consistente este semestre.

El conjunto regiomontano buscará sacudirse el trago amargo del Clásico ante una que ha sido sumamente consistente este semestre. (3) Tigres vs. Toluca (6): Las Amazonas llegan enrachadas tras escalar posiciones y se medirán ante unas Diablas Rojas siempre peligrosas en el Infierno .

Las llegan enrachadas tras escalar posiciones y se medirán ante unas Diablas Rojas siempre peligrosas en el . (4) Pachuca vs. Chivas (5): Quizás el duelo más equilibrado de la llave; las Tuzas y el Rebaño Sagrado protagonizarán un choque de potencias ofensivas.

TE PUEDE INTERESAR:



Fechas y horarios: ¿Cuándo se juega la Liguilla?

Aunque la intensidad ya se siente en el aire, la Liga MX Femenil aún no oficializa los horarios de cada encuentro. No obstante, los reportes indican que el anuncio oficial se realizará este lunes 27 de abril.

Siguiendo la logística habitual de la categoría, se espera que los partidos de ida se lleven a cabo entre el miércoles 29 y el jueves 30 de abril. Por su parte, los duelos de vuelta, donde conoceremos a las semifinalistas, se disputarían entre el sábado 2 y el domingo 3 de mayo.

La mesa está puesta para que el futbol femenino en México demuestre, una vez más, por qué es una de las ligas con mayor crecimiento y pasión en la región. ¡Que ruede el balón en la Liguilla!

