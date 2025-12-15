Es carísimo, pero su precio bajó recientemente y Chivas quiere aprovechar para ficharlo

Chivas quiere dar el golpe sobre la mesa durante el Clausura 2026 y Gabriel Milito, junto con la directiva, está confeccionando un equipo competitivo que pueda pelear por el título el año próximo. La llegada de Ángel Sepúlveda es prácticamente un hecho y, tras haber anunciado a Brian Gutiérrez de forma oficial, el Guadalajara buscaría reforzar su defensa con una oportunidad de mercado inmejorable.

Chivas iría a la carga por el fichaje de Víctor Guzmán

Distintos reportes indican que la directiva de Chivas pretende buscar el fichaje de Víctor ‘Toro’ Guzmán durante esta semana. El cuerpo técnico del Guadalajara cree que la zaga central es un sector a reforzar , ya que es necesario un futbolista de nivel que esté a la altura de Diego Campillo. Resulta que el defensor de Rayados de Monterrey es un gran candidato, que además ha bajado considerablemente su valor de mercado últimamente.

Con pasado en la Selección Mexicana y siendo uno de los defensores más prometedores del futbol mexicano, Guzmán ha sabido tener un valor de mercado que rondaba los 10 millones de euros. Sin embargo, ha perdido muchos minutos dentro del terreno de juego con la llegada de Domènec Torrent, por lo que el valor de su ficha se ha visto afectado llegando a disminuir hasta los 5,5 millones de euros, según Transfermarkt.

Víctor Guzmán buscaría salir de Monterrey en invierno

El ‘Toro’ Guzmán parece haber cumplido un ciclo en Rayados, pues la relación con el cuerpo técnico del primer equipo no es buena y la falta de minutos ha comenzado a pasarle factura. Reportes indican que, desde la directiva del conjunto regiomontano, no quieren que la situación se prolongue demasiado y complique el ambiente dentro del vestidor. Por esta razón, están abiertos a buscarle una salida en el próximo libro de pases y Chivas podría ser uno de los destinos.

Monterrey no dejará ir al ‘Toro’ Guzmán fácilmente

Si bien es cierto que Guzmán perdió su lugar en la zaga, Monterrey no lo dejará ir como si nada. Desde los altos mandos de la Pandilla saben que el ‘Toro’ es un jugador muy recuperable con sus 23 años y ya ha demostrado tener un nivel superlativo siendo convocado a la Selección Mexicana en 2023. Por este motivo, esperarán que lleguen ofertas considerables para dejar ir al canterano de Tijuana.