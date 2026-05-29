Chivas le gana al América FICHAJE de seleccionado nacional ¡Azulcrema NO, Rojiblanco SÍ!

Kevin Castañeda sería el NUEVO FICHAJE de las Chivas, negociación que a falta de hacerse oficial se impone ante otra oferta que tuvo procedente del América, la cual fue descartada por el deseo de ir al cuadro tapatío, en una movida que calará en la afición azulcrema al no haber volteado hacia Coapa.

Castañeda sería el flamante refuerzo mexicano de Milito en Chivas, en un movimiento que se da cuando el jugador forma parte de la Selección Mexicana en su convocatoria rumbo al Mundial del 2026 y aunque se antoja complicado que se pueda colar, aún tiene chances porque otros jugadores ya fueron despedidos por Javier Aguirre ante el arribo de los elementos europeos y Castañeda permanece.

Te podría interesar: Esta es la HORA EXACTA en la que abrirá sus puertas el Estadio Ciudad de México en la inauguración del Mundial

La lista de 26 jugadores tentativa de México para el Mundial no considera al aún jugador de Chivas, pero el entrenador tiene la última palabra y podría haber una sorpresota.

La afición de América veía acercarse a Castañeda al nido y se fue al Rebaño

Castañeda de 26 años decidiría irse a Chivas. Muchas páginas y sitios con aficionados del Ame, aseguraban que podría ser refuerzo para Jardine, pero el naciod en Guadalajara habría tenido siempre clara su decisión.

Te podría interesar: En Brasil revelan el duro momento que atraviesa Neymar

¿Quién es Kevin Castañeda, el posible refuerzo de Chivas?

Kevin Castañeda es un jugador que surgió en Toluca en el 2018 y poco a poco se hizo titular en el equipo mexiquense, pero en 2022 pasó a Xolos donde se ha quedado con la 10 y es un hombre importante que en esta escuadra se colocó como seleccionado.

Este último torneo logró marcar siete goles en el Clausura 2026 e hizo lo necesario para llamar la atención de los dos más grandes de México, las Águilas y las Chivas, que al final pagarían los 6 millones de euros que tendría de valor este volante ofensivo.