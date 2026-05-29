Prensa brasileña revela estado de Neymar: Está extremadamente abatido y rengueando

Neymar, delantero de Brasil está en altísimo riesgo de no ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues tiene una grave lesión de grado 2 en la pantorrilla derecha de tipo muscular, que la prensa brasileña ha abordado y descrito como el motivo que tiene a Ney devastado en la concentración.

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La prensa local que tiene especial atención en esta historia que sigue en desarrollo acota que esa lesión es de las más complicadas de superar por lo que todo está contrareloj para que el jugador de Santos pueda permanecer en la convocatoria y competir en el Mundial.

Tal vez lo más severo, es que recalcan que esa lesión necesita un tratamiento muy riguroso acompañado de descanso total, por lo cual Neymar no debe estar trabajando con sus compañeros y cuando el Mundial está a solo 13 días de comenzar, todo se coloca cuestarriba.

Describen también que se le ve en Granja Comary (centro de concentración y entrenamiento) devastado y cojeando.

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|Reuters

El ultimátum a Neymar para no ser cortado de Brasil

Brasil jugará en contra de Marruecos en su debut en el Mundial, el 14 de junio en New Jersey. De acuerdo a reportes la Selección que dirige Carlo Ancelotti ha decidido que si un día antes, el día 13 de junio el cuerpo médico no puede certificar un alta médica de la lesión de pantorrilla derecha Ney podría ser cortado.

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Joao Pedro, podría estar preparando su arribo

El delantero de Chelsea, Joao Pedro quien no fue convocado en primera instancia para esta concentración, parece que sería el cambio natural para que se incluya en el llamado. El jugador que marcó 18 tantos con los blues le tocaría ahora hacer maletas para estar en esta convocatoria ante el pronóstico complicado que afronta el ex Barcelona, PSG y el Al-Hilal.