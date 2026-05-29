¡Cerca de reforzar a Chivas! El crack de la selección mexicana que está a punto de firmar con el Rebaño

Chivas estaría cerrando su primer fichaje rumbo al torneo Apertura 2026 de la Liga MX: Kevin Catañeda, el atacante de Xolos de Tijuana tendría un proceso adelantado para poder firmar con el Rebaño, todo esto mientras el joven ofensivo está en la concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

Chivas le echó el ojo a este mediocampista ofensivo que con el equipo fronterizo porta el 10, y logró marcar la gran cifra de 10 goles en el torneo regular, una gran cuota para un jugador mexicano. Además jugó poco más del 90 por ciento de los minutos posibles y se mantuvo constante en el esquema de Sebastián Abreú.

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Castañeda debutó en el 2018 con Toluca en donde logró ser referente, pero pasó a Xolos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y tras casi cuatro años llegaría el momento de ir a Chivas, que con esta filosofía de solamente jugar con mexicanos estaría cerca de contratar a Castañeda.

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El jugador Kevin Castañeda y su valor en el mercado

Castañeda está cotizado de acuerdo a la página Transfermarkt en 6 millones de euros, lo cual Chivas estaría dispuesto a pagar o podría existir algún tipo de acuerdo entre ambas partes, pero lo que parece ser un hecho es que todas las partes trabajan para hacer posible.

|Foto: @Xolos

Chivas se reforzaría ante la posible venta de jugadores

Chivas echa a andar este plan de reforzar su escuadra, ante la posible venta de uno o más jugadores, recordando que aporta 5 jugadores a selección y algunos han despertado interés en el extranjero. Puntualmente Brian Gutiérrez y Armando González que tienen vocación ofensiva son los que Chivas podría vender tras el Mundial.