México vs Sudáfrica: Confirman la hora exacta en la que abrirán las puertas del Estadio Ciudad de México el 11 de junio
La FIFA ha revelado la hora exacta para que los aficionados puedan ingresar al Estadio Ciudad de México y vivir toda la experiencia mundialista en el México vs Sudáfrica.
El Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 recibirá a los miles de aficionados para vivir el México vs Sudáfrica desde las 7:30 AM del jueves 11 de junio, ha informado la FIFA a través de un comunicado, acotando que habrá muchas actividades alternas y disponibles alternas al propio partido.
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FIFA explicó que a las 11:30 de la mañana comenzará la ceremonia de inauguración de esta Copa del Mundo, e invita a todos los aficionados a adelantar su llegada para disfrutar de todo lo que se tiene preparado, por lo que cuatro horas antes del arranque del evento los asistentes podrán ingresar.
Es decir a las 7:30 de la mañana podrían ingresar los aficionados para visitar stands, juegos, activaciones, desafíos y más dinámicas que suelen aparecer en esta clase de eventos como es el inicio de un Mundial.
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El partido de México vs Sudáfrica que da el banderazo de salida del Mundial, arranca por su parte a la 1:00 PM en la cancha del otrora conocido como Estadio Azteca, donde se han inaugurado otros dos Mundiales en la edición de México 70 y México 86, donde además Pelé y Maradona fueron campeones del mundo escribiendo parte sustancial del legado de esas estrellas y del deporte.
El comunicado de FIFA sobre la hora de ingreso de aficionados para el México vs Sudáfrica
FIFA detalló los motivos y la hora en la que podrían ingresar los aficionados, reiterando que desde las 7:30 las puertas abrirán para el partido inaugural.
"Los aficionados en el estadio tendrán un rol esencial en el espectáculo y deberán llegar temprano, ya que cada ceremonia de apertura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido, comenzando en la ciudad de México el jueves 11 de junio a las 11:30 en la hora local.
Las puertas abrirán cuatro horas antes del silbatazo inicial, ofreciendo un conjunto completo de experiencias que incluyen activaciones exclusivas y recompensas previo al partido"
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