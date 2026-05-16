OFICIAL: Chivas de Guadalajara se coronan CAMPEONES del Clausura 2026

Las Chivas Rayadas del Guadalajara han sumado un nuevo trofeo a sus vitrinas tras conquistar el trofeo de la Clausura 2026 de la Liga BBVA MX de la categoría Sub 21 tras empatar sin goles en el juego de Vuelta frente al América, pero gracias al marcador global obtenido en casa por 4-1.

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Chivas conquista el título Sub 21 del Clausura 2026

El Guadalajara se hizo de título Sub 21 del Clausura 2026 tras imponerse al América este sábado 16 de mayo en partido disputado dentro de las instalaciones del Nido de Coapa en donde le Rebaño Sagrado supo manejar la ventaja obtenida en el juego de Ida y preservar el empate sin anotaciones.

Las Águilas Sub 21 intentaron por todos los medios descontar el encuentro para buscar la remontada, pero el Guadalajara se plantó bien en el fondo para evitar cualquier sorpresa y mantener el resultado.

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El Rebaño se consagra como el campeón del CL26 demostrando con categoría y contundencia por qué somos la Mejor Cantera de México 🇲🇽



¡ARRIBA LAS CHIVAS, CABRONES! 🐐 pic.twitter.com/dZOYoA2X5F — Cantera Rojiblanca (@TapatioCD) May 16, 2026

En la Final de Ida, Esteban Mendoza y Jesús Hernández se encargaron de convertir doblete cada uno para lograr que el Rebaño Sagrado asegurara el campeonato desde casa, mientras que Miguel Carreón descontó para los Azulcremas.

Esta victoria refleja en buen trabajo que han realizado las Fuerzas Básicas de los dos equipos más populares del país para buscar el talento y capitalizarlo en la obtención de títulos en su categoría.

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