Celtic de Julián Araujo se corona campeón de la Scottish Premiership y termina con el cuento de hadas del Heart

El desenlace de la Premiership de Escocia no podría haber sido más dramática. El Heart of Midlothian llegaba como líder de la competencia con un punto más que el Celtic de Julián Araujo y un empate le bastaba para coronarse campeón y terminar así con 41 años de hegemonía entre los Celtas y el Rangers, pero el destino les arrebató el trofeo en los últimos minutos del partido.

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Celtic conquista su título número 56 de la Scottish Premiership

La última vez que un equipo diferente al Celtic y Rangers se coronó de la Liga de Escocia fue el Aberdeen en la temporada 1984-85 dirigido por el mítico Alex Ferguson, desde entonces el Old Firm ha dominado la Scottish Premiership y parece que continuará haciéndolo por algunos años más.

Esta vez parecía diferente cuando el Heart ilusionó a su afición con terminar con una sequía de 66 años sin títulos dominando la Liga y llegando a la última jornada con grandes aspiraciones de ser campeón, pero el David no pudo resistir ante los embates de un colosal Goliath.

El empate le bastaba al Heart para la hazaña y comenzaron incluso abriendo el marcador cuando al minuto 43 Lawrence Shankland puso el primero de cabeza en un tiro de esquina.

El portero sube a la última. No remata, el Celtic monta la contra, marca el 3-1 sin portero y hay invasión de campo.



La 56 del Celtic en Escocia. El Hearts muere en la orilla.

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La felicidad les duró poco a los 'Corazones', luego de que el árbitro marcara una mano dentro del área y Arne Engels se encargara de cobrar el penal, que estuvo a punto de parar el portero, en el complemento de la primera mitad.

Para la segunda mitad el Celtic se volcó al frente y al 87' Daizen Maeda convirtió el gol que le daba el título a los locales. Heart trató de encontrar el empate desesperadamente en lo que restaba del encuentro, pero un contragolpe de Callum Osmand, con la meta desguarnecida tras un intento del portero rival de encontrar el empate, sentenció el partido y definió la Premiership escocesa en favor de los Celtas que levantaron su título número 56 en su historia y se separaron por uno del Rangers, su acérrimo rival.

La conquista también significó un título de campeón para Julián Araujo, quien no pudo disputar el encuentro debido a la lesión que lo aqueja. El mexicano jugó 10 partidos de la temporada, marcó un gol y fue amonestado en tres ocasiones.

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