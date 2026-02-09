Chivas incorpora a su último refuerzo para el Clausura 2026: es joven y llega de la MLS
Se trata de un extremo de nacionalidad mexicana que nunca había jugado en México
Mientras Chivas deja en la banca a un jugador que quisieron varios clubes de Europa , ahora Gabriel Milito incorpora a su último refuerzo para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Se trata de un mexicano joven que llega desde la Major League Soccer (MLS) y puede ser una sorpresa en el “Rebaño Sagrado” y en el torneo en general ya que no todos lo conocen.
Así como Luis Romo explicó que “Chivas está en la conversación de candidato al título” del Clausura 2026 , el Guadalajara quiere seguir mejorando tras las victorias que obtuvo en el comienzo del torneo y, en ese sentido, se confirmó el fichaje de Jonathan Pérez. El extremo de 23 años viene de jugar en Los Ángeles Galaxy y Nashville SC y de tener buenos rendimientos.
Jonathan Pérez: Un fanático de Chivas de Guadalajara de corazón
Distintos reportes indicaron que Jonathan es hijo de Juan Pérez y Doria Lara, por lo cual es mexicano por sus padres a pesar de haber nacido en California, Estados Unidos. Aunque en el Sub-16 tuvo un pequeño acercamiento al seleccionado de barras y estrellas, está muy identificado con la Selección Nacional de México, ya que la ha representado en categorías sub 16, 18, 20 y 23.
TE PUEDE INTERESAR:
- Fue pretendido por grandes clubes de Europa y hoy come banca en Chivas al no ser del agrado de Milito
- OFICIAL: Delantero de Rayados de Monterrey es nuevo refuerzo de un club de Europa
- CONFIRMADO: rumores dicen que Roberto Alvarado se va de Chivas y por fin se supo la realidad de la supuesta salida
También se dio a conocer que es un fanático de Chivas, un chivahermano de corazón. Es que han circulado fotos y videos de él con la playera del Rebaño Sagrado de cuando era niño.
Los números de Jonathan Pérez en la MLS
El extremo izquierdo de 23 años ha tenido buenos rendimientos en la MLS. De acuerdo a los datos que mostró BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, los números de Jonathan Pérez en el Los Angeles Galaxy y en Nashville SC fueron los siguientes:
- Partidos jugados: 32 en Nashville SC y 20 en LA Galaxy
- Encuentros disputados como titular: 15 en Nashville SC y 4 en LA Galaxy
- Goles convertidos: 2 en Nashville SC y 1 en LA Galaxy
- Asistencias aportadas: 3 en Nashville SC y 1 en LA Galaxy
- Tarjetas recibidas: 5 amarillas y una roja en NSC y una amonestación en LAG.
Así juega Jonathan Pérez, futbolista surgido de LA Galaxy y recientemente en Nashville. Un jugador con características similares al Piojo Alvarado: puede desempeñarse muy bien detrás del delantero o por ambas bandas, con gran disparo de media y larga distancia.— 🇨🇵Chivahermanos Sin Humildad🇨🇵 (@CH2SH_1906) February 8, 2026
Ya ha tenido… pic.twitter.com/YHKqSF3HJE