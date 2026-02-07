Fue pretendido por grandes clubes de Europa y hoy come banca en Chivas al no ser del agrado de Milito

Chivas tiene en su banca a un “diamante en bruto” que no es del agrado de Gabriel Milito, pues desde su llegada no lo ha contemplado, pese a que destacó con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Hugo Camberos fue pretendido por grandes clubes de Europa, pero ahora solo ve los encuentros de su equipo sentado. Mismo caso es el de un futbolista de la filial.

Cambero fue un baluarte del conjunto mexicano que ilusionó a toda una afición, pues era un gran revulsivo y respondió cuando se le requirió. Sin embargo, a su regreso a la Liga BBVA MX, ha recibido muy pocas oportunidades. Prueba de ello, el quedarse en la banca en el duelo en el que el Rebaño Sagrado venció 2-1 a Mazatlán en la jornada 5 del Clausura 2026.

Hugo Camberos no es contemplado por el argentino desde su llegada, ya que suma pocos partidos.|@camberos.58

De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el extremo solo ha disputado un encuentro en este torneo y lo hizo viniendo desde la banca. Mismo caso fue en el Apertura 2025 que, si bien se perdió varios partidos por su participación en el mundial, no fue contemplado continuamente y solo jugó 7 juegos con el equipo.

Los equipos de Europa que se interesaron en Camberos

El futbolista de 19 años mostró grandes cualidades desde el día de su debut: el 11 de enero de 2025 en un duelo contra Santos Laguna, desde entonces, fue pretendido por el PSV de Países Bajos y el Club Brujas de Bélgica, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Después del Mundial Sub-20, Camberos nuevamente se puso en la vitrina del viejo continente y le interesó a 2 grandes clubes, pero ello no ha sucedido hasta el momento. Lo anterior, podría a ser gran parte por su renovación de contrato con el conjunto rojiblanco, que se esestipulóasta diciembre de 2028.

No obstante, el equipo que desee tener en sus filas a Hugo, deberá pagar una cláusula de 10 millones de dólares. Cabe destacar que los últimos 2 clubes que se interesaron en él fueron nuevamente Club Brujas y Sevilla, que comanda Matías Almeyda.