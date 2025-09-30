deportes
Noticias
Azteca Deportes
Selección Azteca
Después de la Jornada 1: ¿Qué necesita México para avanzar a octavos en el Mundial Sub-20?

La Selección Mexicana Sub-20 inició su camino en el Mundial de Chile 2025 con un empate ante Brasil, en lo que fue el único partido igualado de la Jornada 1

Fernando Campos
La Selección Mexicana Sub-20 inició su camino en el Mundial de Chile 2025 con un vibrante empate 2-2 ante Brasil, en lo que fue el único partido igualado de la Jornada 1. El resultado dejó buenas sensaciones, pero también la urgencia de sumar puntos en las próximas fechas para asegurar el pase a los octavos de final.

Así va el Grupo C tras la Jornada 1:

  • Marruecos – 3 puntos (+2)
  • México – 1 punto (0)
  • Brasil – 1 punto (0)
  • España – 0 puntos (-2)

El “Grupo de la Muerte” ha cumplido con las expectativas: intensidad, sorpresas y máxima paridad. Marruecos dio la campanada al vencer 2-0 a España, mientras que México mostró carácter al rescatar el empate ante la poderosa Verdeamarela con goles de Alexéi Domínguez y Diego Ochoa.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos de final?

Clasifican a octavos de final los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares. Esto abre varias rutas para el conjunto azteca:

  1. Ganar ante España (Jornada 2): Un triunfo colocaría a México con 4 puntos, acercándose a la cima del grupo y dejando a los ibéricos prácticamente eliminados.
  2. Sumar ante Marruecos (Jornada 3): Si México vence a España, un empate ante Marruecos podría bastar para asegurar el segundo lugar o ser uno de los mejores terceros.
  3. Evitar goleadas: La diferencia de goles será clave en caso de empate en puntos. Actualmente, México tiene +0, igual que Brasil, pero con ventaja en el criterio de Fair Play.
  4. Estar entre los mejores terceros: Si México no logra ganar ninguno de los dos partidos restantes, deberá sumar al menos dos puntos y mantener una buena diferencia de goles para competir con los terceros lugares de otros grupos.

Próximos partidos de la Selección Mexicana:

  • España – Miércoles 1 de octubre, 14:00 hrs
  • Marruecos – Domingo 5 de octubre, 14:00 hrs

Con un grupo talentoso y resiliente, el equipo dirigido por Eduardo Arce tiene todo para avanzar. Pero no hay margen de error: cada minuto cuenta en esta fase de grupos. ¡Vamos México, que el sueño mundialista sigue vivo!

