Chivas no se olvida de la ‘Hormiga’ y le dedica un mensaje tras su primer gol con el Olympiacos

Este miércoles 2 de septimbre del 2026, la 'Hormiga' González tuvo su primer partido como titular en el Olympiacos, logró marcar su primer gol y dar su primera asistencia, teniendo un debut soñado.

Tras su gran nivel mostrado en el terreno de juego, Chivas aprovechó para mandarle un mensaje en sus redes sociales, respaldando a su futbolista canterano.

El mensaje de Chivas para la 'Hormiga' González

Chivas mandó dos mensajes dedicados para la 'Hormiga' González, el primero fue en su cuenta en español, en la que destacaron que es formado en su cantera y le desearon que sea el primero de muchos en su instancia con el Olympiacos.

"De la mera #CanteraRojiblanca. Que sea el primero de muchos, 'Hormiga'"

🇫🇷 De la mera #CanteraRojiblanca 🔝 👊🏻 Que sea el primero de muchos, 'Hormiga' https://t.co/LMfMTH9wno — CHIVAS (@Chivas) September 2, 2026

El segundo mensaje que le dedicaron fue en su cuenta de ingles, en la que dieron a conocer que marcó su primer gol y lo felicitaron.

"🔥 GOAAAAAAAAL! ARMANDO GONZÁLEZ SCORES HIS FIRST GOAL IN EUROPE! ⚽️ 🔝 CONGRATULATIONS, 'HORMIGA'! 🐜"

🔥 GOAAAAAAAAL! ARMANDO GONZÁLEZ SCORES HIS FIRST GOAL IN EUROPE! ⚽️ 🔝 CONGRATULATIONS, 'HORMIGA'! 🐜 https://t.co/EqMbTZdHg0 — CHIVAS (@ChivasEN_) September 2, 2026

Así fue el gol y la asistencia de la Hormiga González

El delantero mexicano 'Hormiga' González, anotó su primer gol con el Olympiacos al minuto 34 del primer tiempo en la Copa de Grecia. Un centro a segundo poste en el que logró cerrar de buena forma, con un remate de cabeza, Armando mandó el balón al fondo de las redes y abrió el marcador.

PRIMEIRO GOL DE HORMIGA GONZÁLEZ NO FUTEBOL EUROPEU



ORGULLO MEXICANO 🇲🇽#LigaMXBrasilpic.twitter.com/vbMAuGAIAH — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) September 2, 2026

La 'Hormiga' González logró dar su primera asistencia con el Olympiacos al minuto 54 del segundo tiempo. Fue para el tercer gol del equipo, dandole el paso a Onyemaechi Bruno.

La jugada fue tras un centro retrasado al que llegó la Hormiga con poco ángulo para definir por lo que decidió cabecear bajandole el balón a su compañero Bruno en el borde del área, se acomodó el balón y terminó sacando un disparo colocado al poste para asi marcar el tercer gol del partido.