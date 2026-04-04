Chivas, dispuesto a pagar hasta 20 MILLONES por figura de la Liga BBVA MX

Este fin de semana regresó formalmente el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego del parón por la fecha FIFA, por lo que Chivas buscará mantener la buena racha cuando se mida a Pumas con un objetivo claro, el cual es sumar 3 puntos más a su cuenta y en beneficio de su afición.

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Sin embargo, lo anterior no exime que la directiva del Guadalajara comience a planear lo que será el siguiente torneo de la mano de Gabriel Milito. Ante ello, ha comenzado a surgir el nombre de un futbolista que se ha vuelto vital en su club y por el que Chivas podría pagar hasta 20 millones por él.

¿Elías Montiel pasará de Pachuca a Chivas?

De acuerdo con información del portal Chivas - Bolavip, la directiva del Deportivo Guadalajara ha comenzado a mover sus piezas en función de romper el mercado de fichajes a través de la contratación de Elías Montiel, jugador de 20 años de edad que forma parte de los Tuzos del Pachuca.

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Elias Montiel será rojiblanco y de eso no tengo dudas. 😮‍💨@Chivas 🔴⚪️ pic.twitter.com/EZJLfTnU5c — Camberismo (@Camberismo_12) March 23, 2026

La fuente menciona que la directiva de Chivas tiene en mente hacerse con los servicios de este juvenil, mismo que, sin embargo, tiene un costo realmente alto. Se trata de un jugador por el que los Tuzos pondrían una cifra cercana a los 20 millones de dólares, una cantidad que el Rebaño no ha pasado por un jugador en el pasado.

Cabe mencionar que esta información no está confirmada por la directiva de Chivas y que, incluso, la carta de Elías Montiel tiene un valor de 5 millones de euros en Transfermarkt; no obstante, se espera que su precio se modifique si es que tiene un buen cierre de temporada con el conjunto hidalguense.

¿Cuáles son los números de Elías Montiel en Pachuca?

A pesar de tener apenas 20 años de edad, Elías Montiel ya cuenta con una importante experiencia en la máxima categoría del futbol mexicano. Y es que, desde su arribo al primer equipo en julio del 2023, el mediocampista ofensivo mexicano acumula seis anotaciones y siete pases a gol en 83 duelos disputados.