Nota

Elías Montiel supera a la Hormiga González y nadie lo puede creer: ranking completo

A pesar de que Armando González está en boca de todos, Montiel se impone en un ranking

Elías Montiel supera a la Hormiga González: ranking completo
Instagram Elías Montiel y Hormiga González
Elías Montiel supera a la Hormiga González: ranking completo
Diego Gonzalez
Liga MX
El futbol mexicano tiene muchos jugadores que están brillando y que son observados desde afuera. Por ejemplo, mientras lo sigue el Bayer Leverkusen, Elías Montiel ahora supera a Armando ‘la Hormiga’ González en un prestigioso ranking y nadie lo puede creer. Sin dudas su nivel ha sido muy alto en este Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Mientras que Armando González lleva varios goles marcados y tiene un festejo particular, Elías Montiel es el jugador Sub 23 mejor evaluado en el Apertura 2025 del futbol mexicano. Para elaborar esa estadística, el sitio Statiskicks tomó en cuenta a aquellos jugadores con al menos 50% de los minutos disputados en este torneo.

Elías Montiel
Club Pachuca Tuzos
Elías Montiel se ubica como el mejor mexicano Su-20 a nivel mundial en el prestigioso ranking, solo por debajo de Lamine Yamal y Franco Mastantuono

Cabe destacar que pese al gran rendimiento de Elías Montiel, el Pachuca no está atravesando su mejor campeonato ni mucho menos, puesto que apenas lleva 22 puntos y deberá disputar los play-in en busca de ingresar a los playoffs. En cambio, la ‘Hormiga’ González está en un equipo que renació en las últimas fechas: Chivas de Guadalajara.

El ránking completo de los 10 jugadores Sub-23 mejor evaluados del Apertura 2025

  • Elías Montiel (20 años, Pachuca)
  • Diego González (22, Atlas Guadalajara)
  • Santiago Homenchenko (22, Querétaro)
  • Sebastián Pérez-Bouquet (22, Atlético de San Luis)
  • Armando González (22, Chivas Guadalajara)
  • Denzell García (22, Juárez)
  • Jesús Orozco (23, Cruz Azul)
  • Luis Rey (23, Chivas de Guadalajara)
  • Alan Bautista (23, Pachuca)
  • Eduardo Águila (23, Atlético San Luis)

Esa estadística habla muy bien de Chivas de Guadalajara, Atlético San Luis y Pachuca en sus jugadores Sub-23. Sin embargo, a la hora de la verdad, el que tiene más puntos es el Rebaño Sagrado (playoffs), mientras los Tuzos están en play-in y los de San Luis Potosí fueron eliminados de la Liga BBVA MX.

Los números de Elías Montiel en el Apertura 2025, según BeSoccer

  • Partidos jugados: 8
  • Encuentros disputados como titular: 8
  • Minutos en el campo de juego: 717’
  • Goles: 1
  • Asistencias: 2
  • Tarjetas: 1 amarilla

Las estadísticas de la Hormiga González en el Apertura 2025

  • Partidos jugados: 16
  • Encuentros disputados como titular: 12
  • Minutos en el campo de juego: 1039
  • Goles: 11
  • Asistencias: 0
  • Tarjetas: 2 amarillas.
Chivas
Pachuca
