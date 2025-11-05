Elías Montiel supera a la Hormiga González y nadie lo puede creer: ranking completo

El futbol mexicano tiene muchos jugadores que están brillando y que son observados desde afuera. Por ejemplo, mientras lo sigue el Bayer Leverkusen, Elías Montiel ahora supera a Armando ‘la Hormiga’ González en un prestigioso ranking y nadie lo puede creer. Sin dudas su nivel ha sido muy alto en este Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

Mientras que Armando González lleva varios goles marcados y tiene un festejo particular, Elías Montiel es el jugador Sub 23 mejor evaluado en el Apertura 2025 del futbol mexicano. Para elaborar esa estadística, el sitio Statiskicks tomó en cuenta a aquellos jugadores con al menos 50% de los minutos disputados en este torneo.

Club Pachuca Tuzos Elías Montiel se ubica como el mejor mexicano Su-20 a nivel mundial en el prestigioso ranking, solo por debajo de Lamine Yamal y Franco Mastantuono

Cabe destacar que pese al gran rendimiento de Elías Montiel, el Pachuca no está atravesando su mejor campeonato ni mucho menos, puesto que apenas lleva 22 puntos y deberá disputar los play-in en busca de ingresar a los playoffs. En cambio, la ‘Hormiga’ González está en un equipo que renació en las últimas fechas: Chivas de Guadalajara.

TE PUEDE INTERESAR:



El ránking completo de los 10 jugadores Sub-23 mejor evaluados del Apertura 2025

Elías Montiel (20 años, Pachuca)

Diego González (22, Atlas Guadalajara)

Santiago Homenchenko (22, Querétaro)

Sebastián Pérez-Bouquet (22, Atlético de San Luis)

Armando González (22, Chivas Guadalajara)

Denzell García (22, Juárez)

Jesús Orozco (23, Cruz Azul)

Luis Rey (23, Chivas de Guadalajara)

Alan Bautista (23, Pachuca)

Eduardo Águila (23, Atlético San Luis)

Esa estadística habla muy bien de Chivas de Guadalajara, Atlético San Luis y Pachuca en sus jugadores Sub-23. Sin embargo, a la hora de la verdad, el que tiene más puntos es el Rebaño Sagrado (playoffs), mientras los Tuzos están en play-in y los de San Luis Potosí fueron eliminados de la Liga BBVA MX.

Los 10 jugadores SUB23 mejor evaluados en el AP25, se consideran jugadores con al menos 50% de los minutos:



1. Elías Montiel

2. Diego González

3. Santiago Homenchenko

4. Sebastián Pérez-Bouquet

5. Armando González

6. Denzell García

7. Jesús Orozco

8. Luis Rey

9. Alan Bautista… pic.twitter.com/0CGkekKZib — Statiskicks (@statiskicks) November 4, 2025

Los números de Elías Montiel en el Apertura 2025, según BeSoccer

Partidos jugados: 8

Encuentros disputados como titular: 8

Minutos en el campo de juego: 717’

Goles: 1

Asistencias: 2

Tarjetas: 1 amarilla

Las estadísticas de la Hormiga González en el Apertura 2025