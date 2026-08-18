Mientras la Hormiga González se iría a Olympiacos, Santiago Sandoval lanza un fuerte comentario

Mientras Armando González se encuentra cada vez más cerca de dar el salto al futbol europeo, en Chivas también hay otro joven que empieza a ganar protagonismo. Santiago Sandoval, una de las promesas de la cantera rojiblanca, atraviesa un buen momento y dejó claro cuál es su principal objetivo con el club.

El mediocampista de 19 años fue contundente al hablar sobre su futuro y dejó un mensaje que contrasta con la posible salida de la ‘Hormiga’. Santiago Sandoval aseguró que quiere ser campeón con Chivas antes de irse.

El mensaje de Santiago Sandoval para la afición de Chivas

El deseo del canterano rojiblanco tiene que ver con la historia reciente del club. “Yo no puedo irme de aquí sin ser campeón”, afirmó Santiago Sandoval en diálogo con Futbol Picante.

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Sandoval también viene de tener una participación importante con la Selección Mexicana Sub-20. El futbolista sufrió una lesión en la mano derecha durante la fase de grupos ante Costa Rica, pero consiguió regresar para disputar las semifinales y la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf, torneo que terminó con México como campeón.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas

La posible salida de Armando González y cuánto dinero le entraría a Chivas

Mientras Sandoval habla de quedarse para buscar un campeonato, Armando González estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Olympiacos. De acuerdo con información del medio griego Athletiko, Chivas habría aceptado una tercera propuesta del conjunto helénico y el agente del delantero ya habría viajado a Grecia para avanzar en los últimos detalles.

La operación todavía presenta diferencias en cuanto a las cifras reportadas. Athletiko señala que el acuerdo sería por 9 millones de dólares a cambio del 70% de los derechos del atacante. El periodista Giorgos Tsanakas, en cambio, sostiene que Olympiacos pagaría cerca de 11 millones de dólares por el 75%.

|MEXSPORT

La posible partida de González representaría una baja importante para Chivas. Durante la temporada 2025-26, la ‘Hormiga’ marcó 26 goles en todas las competiciones y se consolidó como uno de los principales anotadores del futbol mexicano.

Los números de Santiago Sandoval

Sandoval también ha comenzado a demostrar su capacidad con el primer equipo. En este año natural Santiago acumula 18 partidos con Chivas, cinco goles y una asistencia. Ahora, el objetivo del joven futbolista está claro. Mientras la posible salida de la “Hormiga” González es cada vez más fuerte, él se enfoca en ganar con el Guadalajara.

