Los dos jugadores de Chivas que no regresarían al equipo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Las Chivas tienen una plantilla de la cual podrían convocarle hasta seis jugadores en la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, y dos de ellos Raúl Tala Rangel y Armando Hormiga González podrían no regresar al cuadro tapatío por el interés que sostendrían equipos de Europa.

Lo más reciente en ese caso, es el interés que tendrían en Portugal, especialmente el Sporting por el guardameta Tala Rangel. Este equipo de mucha tradición y considerado grande en aquel país habría seguido de cerca al arquero durante la Fecha FIFA en los partidos en contra de Portugal y ante Bélgica que dejó un marcador de 1-1.

Rangel fue titular en ambos encuentros. Había la percepción de que Javier Aguirre iba a turnarlos, dejando a Rangel un partido y al veterano Memo Ochoa en otro cotejo, pero al final se fue de lleno por el cancerbero del Rebaño y la lectura es que si lo eligió para los dos desafíos ante equipos top ten del mundo, es que será su portero titular en el Mundial.

"Es un buen mensaje, pero tenemos que esperar hasta el 11 de junio", dijo en ideas generales Rangel a su retorno a México tras la Fecha FIFA.

Además de que los rumores sostienen que el Sporting mantendrá la vigilancia hacia el portero en los que resta de torneo y en la Copa del Mundo, también otras versiones apuntan a que el poderoso Feyenoord de Países Bajos pretendería hacerse de los servicios del guardameta de 26 años y de 1.90 de estatura.

Jose Rangel, Bryan Gonzalez of Guadalajara during the 12th round match between Monterrey and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on March 21, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Hormiga González, el otro elemento de Chivas que no volvería al equipo luego del Mundial

La Hormiga González, con sus nueve goles actualmente y un buen nivel tal vez como ningún otro mexicano en la posición dentro del torneo doméstico, también tiene serias chances de irse a Europa. Y es que hace unas semanas se reportó que el CSKA de Moscú puso una interesante oferta por el jugador, pero este asesorado por su entorneo prefirieron agradecer el acercamiento y ponderar el mantener la marcha en Liga MX, esperar ir al Mundial con un buen papel y luego pensar en ofertas.