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La Liga MX está de regreso y estos son los partidos que se jugarán en la jornada 13 del Clausura 2026

La Liga MX se reanuda en la jornada 13 luego del parón por la Fecha FIFA de marzo; el cierre del torneo será intenso con equipos que quieren colarse a la Liguilla del Clausura 2026.

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Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

La Jornada 13 de la Liga MX se celebra este próximo fin de semana, reanudación que se da tras la fecha FIFA de marzo. En la agenda rumbo a la recta final del torneo Clausura 2026 destaca el partido del domingo en el que Chivas se enfrentará ante los Pumas, duelo de equipos que apuntan a la Liguilla que comienza en mayo.

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La Liga MX tiene uno de los momentos más emocionantes, pues las escuadras quieren apretar para colarse a la etapa de Liguilla, otros no pueden bajar la guardia para seguir firmes en la calificación; otras escuadras anhelan cerrar de forma digna ya con pocas chances.

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Esta es la agenda de partidos en Liga MX, durante la Jornada 13 del torneo

Viernes 3 de abril

Puebla vs Juárez 7:00 PM

Necaxa vs Mazatlán 9:00 PM

Tijuana vs Tigres 9:06 PM

Sábado 4 de abril

Monterrey vs Atlético de San Luis 5:00 PM

Querétaro vs Toluca 5:00 PM

León vs Atlas 7:00 PM

Cruz Azul vs Pachuca 7:05 PM

Santos vs América 9:10 PM

Domingo 5 de abril

Chivas vs Pumas 8:07 PM

La Hormiga
during the 9th round match between Guadalajara and Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on March 18, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|MEXSPORT

La tabla general en el Clausura 2023 rumbo a la Liguilla

Con 4 partidos por celebrarse, Chivas está virtualmente en la Liguilla; Cruz Azul, Toluca y hasta Pumas juntoa Pachuca están en una posición en la que solo una catástrofe puede desplazarlos, perdiendo y con otros equipos cerrando a lo grande la temporada regular.

Matemáticamente pueden suceder muchas cosas, pero donde sobre todo la cosa se aprieta es en el puesto seis, siete y ocho, pues la cosa es muy pareja y debajo hay equipos como Rayados que se pueden meter y la nula diferencia de puntos pone en peligro su clasificación.

Ya muy abajo, los equipos de San Luis, Mazatlán, Querétaro y Santos están pensando en cerrar bien el torneo, sacar buenas conclusiones y empezar con una planeación rumbo al Apertura 2026.

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PosEquipoPuntos
1Guadalajara30
2Cruz Azul27
3Toluca26
4Pumas UNAM23
5Pachuca22
6Atlas18
7Tigres UANL17
8Club América17
9Monterrey14
10FC Juárez14
11Necaxa13
12León13
13Tijuana12
14Puebla12
15Atlético de San Luis11
16Mazatlán FC11
17Querétaro8
18Santos Laguna8

Dónde jugará Cruz Azul vs Atlético Nacional en San José
Dónde jugará Cruz Azul vs Atlético Nacional en San José|MexSport

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