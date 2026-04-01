La Liga MX está de regreso y estos son los partidos que se jugarán en la jornada 13 del Clausura 2026

La Jornada 13 de la Liga MX se celebra este próximo fin de semana, reanudación que se da tras la fecha FIFA de marzo. En la agenda rumbo a la recta final del torneo Clausura 2026 destaca el partido del domingo en el que Chivas se enfrentará ante los Pumas, duelo de equipos que apuntan a la Liguilla que comienza en mayo.

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La Liga MX tiene uno de los momentos más emocionantes, pues las escuadras quieren apretar para colarse a la etapa de Liguilla, otros no pueden bajar la guardia para seguir firmes en la calificación; otras escuadras anhelan cerrar de forma digna ya con pocas chances.

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Esta es la agenda de partidos en Liga MX, durante la Jornada 13 del torneo

Viernes 3 de abril

Puebla vs Juárez 7:00 PM

Necaxa vs Mazatlán 9:00 PM

Tijuana vs Tigres 9:06 PM

Sábado 4 de abril

Monterrey vs Atlético de San Luis 5:00 PM

Querétaro vs Toluca 5:00 PM

León vs Atlas 7:00 PM

Cruz Azul vs Pachuca 7:05 PM

Santos vs América 9:10 PM

Domingo 5 de abril

Chivas vs Pumas 8:07 PM

during the 9th round match between Guadalajara and Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on March 18, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|MEXSPORT

La tabla general en el Clausura 2023 rumbo a la Liguilla

Con 4 partidos por celebrarse, Chivas está virtualmente en la Liguilla; Cruz Azul, Toluca y hasta Pumas juntoa Pachuca están en una posición en la que solo una catástrofe puede desplazarlos, perdiendo y con otros equipos cerrando a lo grande la temporada regular.

Matemáticamente pueden suceder muchas cosas, pero donde sobre todo la cosa se aprieta es en el puesto seis, siete y ocho, pues la cosa es muy pareja y debajo hay equipos como Rayados que se pueden meter y la nula diferencia de puntos pone en peligro su clasificación.

Ya muy abajo, los equipos de San Luis, Mazatlán, Querétaro y Santos están pensando en cerrar bien el torneo, sacar buenas conclusiones y empezar con una planeación rumbo al Apertura 2026.

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Pos Equipo Puntos 1 Guadalajara 30 2 Cruz Azul 27 3 Toluca 26 4 Pumas UNAM 23 5 Pachuca 22 6 Atlas 18 7 Tigres UANL 17 8 Club América 17 9 Monterrey 14 10 FC Juárez 14 11 Necaxa 13 12 León 13 13 Tijuana 12 14 Puebla 12 15 Atlético de San Luis 11 16 Mazatlán FC 11 17 Querétaro 8 18 Santos Laguna 8