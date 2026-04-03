¡ÚLTIMA HORA! Colombia confirma HOSPITALIZACIÓN URGENTE de James Rodríguez

James Rodríguez sufrió de una deshidratación severa luego del partido de Colombia contra Francia del pasado domingo, lo que ocasionó una hospitalización urgente, confirmó la selección de ese país que viene a despejae rumores y filtraciones de prensa.

Es una realidad que James necesitó obervación y atención urgente por un tema que dice la propia selección, no tuvo relación con algo deportivo ni con lesiones ue quizás padeció el ex Real Madrid.

Te podría interesar: Los dos jugadores de Chivas que podrían ir al Mundial y no volver al rebaño

Aunque no lo ponen explícitamente, James pudo haber tenido una seria infección estomacal y de ahí desató la deshidratación que aceptan sucedió en el comunicado. realcan también que esto sucedió al otro día del Colombia vs Francia y estuvo a su vez 72 horas internado en Minnesota, ciudad en la que radica al pertenecer al equipo local de la MLS.

Recalcan que el último informe médico precisa evolución en el malestar y mejora constante para el atacante colombiano.

James Rodríguez apunta a ser baja de nuevo de Minnesota

James, quien no suma ni 40 minutos de juego desde el año pasado cuando terminó su actuación con León, sumará una ausencia más pues este sábado 4 de abril Minnesota enfrenta al Galaxy en la MLS y James no podrá estar ante este padecimiento que debilita, y ocasiona resago general.

Este es el comunicado de Colombia sobre James Rodríguez

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo médico y la Dirección de Selecciones, se permite informar a la opinión pública y medios de comunicación, sobre el estado de salud del capitán de la Selección Colombia: James Rodríguez.

Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación.

Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas.

Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante.

El cuerpo médico de la Selección Colombia mantiene una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United FC para realizar el seguimiento detallado de su evolución.

Desde la FCF le deseamos a James una pronta y favorable recuperación.