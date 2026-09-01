Chivas quiere evitar que otro de sus referentes se vaya con este plan

El presente con el Club Deportivo Guadalajara parece estabilizarse y la directiva ya se aseguró de que nada se salga de las manos. Todo indica que Brian Gutiérrez no saldrá en este mercado de mitad de año, pues quieren plantel completo para pelear por el trofeo de la Liga BBVA MX. Esto se sabe del plan de Chivas para evitar salidas de referentes a días de cerrarse el mercado.

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¿Brian Gutiérrez puede salir de Chivas en este mercado?

Mucho se ha hablado alrededor de los futbolistas de Chivas en los meses recientes. Y se sabe que el interés de algunos clubes era realmente fuerte, tal como ocurrió con la Hormiga González. Lo de Raúl Rangel no se pudo dar, pero se indica que ciertas instituciones han pujado fuerte por Brian Gutiérrez. Pero la directiva simplemente ha hecho caso omiso de los acercamientos.

Según muchas de las fuentes más confiables, por el nacido en Illinois solamente han existido acercamientos. Ningún tipo de oferta formal se ha logrado en cuanto al interés de los equipos que le quieren contratar. Por eso, la directiva ya le habría comunicado al jugador que este mercado no escuchará ofertas por él.

Con esto, el Guadalajara cerraría su plantilla con lo que tiene actualmente, tal como Gabriel Milito declaró hace unas jornadas. En ese sentido, la única baja que se sufrió es la de Armando González, quien salió al Olympiakos, pero en el caso de Brian Gutiérrez sería ver si sigue el interés de distintos clubes como desde su arribo del chiverío.

¿Cuánto vale Brian Gutiérrez… mediocampista de Chivas?

El mexicoamericano era uno de los elementos más interesantes en el mercado de la MLS. Chivas lo convenció y su buen nivel le permitió subirse a la Copa del Mundo. En ese sentido, Chivas no lo trajo para que se fuera en 6 meses, pues se habló del interés de varios clubes. Para eso, en la actualidad su valor tiene un estimado aproximado de poco más de 8 millones de dólares. Ante eso, el equipo interesado tendría que soltar mucho dinero, pues es un elemento de alto valor… aunque en estos momentos muchos dicen que no está en su mejor momento.