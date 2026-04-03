Un nuevo equipo europeo se suma a la puja para fichar a Tala Rangel

Le siguen saliendo pretendientes a Raúl 'Tala' Rangel, portero de Chivas y de la Selección Mexicana que ha llamado la atención de varios clubes de Europa gracias a sus destacadas actuaciones bajo los tres postes y que se perfila a disputar su primera Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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El Copenhague se suma a la puja por Tala Rangel

El portero del Guadalajara ya había llamado la atención del Feyenoord de la Eredivisie y del Sporting de Lisboa, pero ahora también el Copenhague de Dinamarca en donde milita el mexicano Rodrigo Huescas se habría acercado para preguntar por sus servicios.

El conjunto danés presentó una propuesta económica para contratar al guardameta, pero las Chivas la habrían rechazado por encontrarse muy por debajo de sus expectativas.

Y es que Rangel, de 26 años, tendría una cláusula de rescisión de 6 millones de dólares que en el Rebaño Sagrado esperan obtener a cambio de dejarlo ir al futbol de Europa.

|Crédito: Chivas / X

Rangel tiene contrato con las Chivas hasta el verano del 2028 y una destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM podría incluso elevar su valor en el mercado, por lo que el Guadalajara podría esperarse hasta la ventana de transferencias veraniega para negociar su salida.

En lo que va del presente torneo Clausura 2026, Rangel ha disputado 12 partidos y permitido 11 goles, dejando su marco imbatido en cinco oportunidades.

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