Ex DT de Chivas de Guadalajara le PROHIBE la mantequilla a sus nuevos jugadores y los pesa todos los días

Luego de su paso por Chivas y Necaxa en la Liga BBVA MX, Fernando Gago ha llegado a la Universidad de Chile en donde ha implementado medias drásticas para cambiar la disciplina del plantel que incluyen un estricto plan alimenticio, además de rigurosos entrenamientos y controles de peso.

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Fernando Gago implementa riguroso plan alimenticio en Universidad de Chile

De acuerdo con información de medios chilenos, Fernando Gago ha implementado importantes cambios tanto de alimentación como de entrenamientos en su llegada a la Universidad de Chile.

La normativa del técnico argentino prohibe las bebidas gaseosas limitando el consumo de líquidos exclusivamente a agua y jugos, además de restringir incluso la mantequilla del menú.

Los jugadores del club chileno son pesados todos los días y se aplican sanciones internas en caso de superar el margen permitido.

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Además, Gago se ha involucrado activamente en los entrenamientos del equipo, explicando las jugadas y ejecutando él mismo las acciones con el objetivo de que queden lo más claro posible.

Gago llegó a la U de Chile el pasado 24 de marzo y disputó su primer partido como entrenador ante el Audax en la Copa de la Liga en donde obtuvo una victoria por 3-1.

El equipo se encuentra en la octava posición de 16 en la Primera División de Chile y buscará escalar posiciones para meterse en puestos de competiciones sudamericanas.

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