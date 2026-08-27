Chivas recupera a 2 FIGURAS para el duelo ante Pachuca; ¿quiénes serán los sacrificados?

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los duelos más interesantes del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pues las Chivas del Guadalajara de Gabriel Milito deberán enfrentar a unos Tuzos del Pachuca que han venido de más a menos a lo largo de la temporada.

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Para este duelo, el cual es vital para las esperanzas de Chivas de llegar a los primeros lugares de la tabla general, el técnico argentino Gabriel Milito ya podrá contar con dos elementos que no estuvieron en los últimos duelos pero que, sin embargo, ya estarán presentes para este compromiso.

¿Qué jugadores recupera Chivas para el duelo ante Pachuca?

Luego de los sucedido el fin de semana pasado ante Xolos, las Chivas se dicen listas para enfrentar este compromiso frente a Pachuca con dos “refuerzos” de lujo, mismos que no estuvieron en el último partido por lesión pero que, para este, ya se encuentran totalmente recuperados.

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El primero de ellos es Richard Ledezma, quien todo haría indicar volvería al plano titular en el esquema del sudamericano tal y como ha ocurrido en el último año. El segundo es Jesús Castillo, quien finalmente se recuperó luego de la lesión que vivió en la Leagues Cup 2026.

¿Qué jugadores serían sacrificados para el duelo frente a Pachuca?

Si ambos elementos son tomados en cuenta por Gabriel Milito para iniciar en el XI inicial, entonces todo haría indicar que Richard Ledezma ocuparía nuevamente el carril derecho y quien sería el sacrificado sería Santiago Sandoval, quien dicho sea de paso tuvo un gran rendimiento ante Xolos.

Con Jesús Castillo las cosas son más sencillas, pues el mexicano sería el reemplazo ideal para Miguel Tapias en la central por izquierda. Recuerda que el juego entre Pachuca y Chivas se llevará a cabo este sábado, en la cancha del Estadio Hidalgo, en punto de las 17:00 horas.