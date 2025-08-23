Chivas rescata el empate ante Xolos en la Jornada 6 del Apertura 2025

Chivas no logra repuntar en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara rescató el empate durante la Jornada 6 de la presente campaña, resultado con el que se ubican en la zona baja de la tabla general.

Con goles de Gilberto Mora al 5’ y 64’, sumado a un tanto más de Frank Boya al 51’, el ‘Rebaño Sagrado’ se vio abajo en el marcador por 3-0 en la cancha del Estadio Caliente. Sin embargo, el cuadro rojiblanco vino de atrás para remontar el juego, sacar el empate y sumar un punto en calidad de visitantes. Por parte del conjunto rojiblanco, Armando González, Efraín Álvarez y Roberto Alvarado lograron igualar el compromiso sobre el tiempo agregado a los 90'.

Para la Fecha 7 del Apertura 2025, Chivas recibe a Cruz Azul en el Estadio Akron, juego a disputarse el 30 de agosto a las 19:07 horas, tiempo de la CDMX. Por su parte, los Xolos reciben a Necaxa el 31 de agosto a las 21:00 horas.

Xolos recibe a Chivas en la Jornada 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Dirigidos por Sebastián Abreu, el conjunto de Tijuana encara el partido luego de vencer a Pachuca en la Fecha 5, resultado con el que le quitaron el invicto a los ‘Tuzos’. En la presente campaña, el equipo de La Jauría no ha perdido en la cancha del Estadio Caliente, donde registran una victoria y un empate.

Del otro lado, Chivas llega al juego de la Jornada 6 tras dos derrotas consecutivas. Comandados por Gabriel Milito, el ‘Rebaño Sagrado’ tiene tres derrotas en el certamen en curso de las cuales, dos han sido en territorio ajeno. Para el duelo en La Frontera, el Club Deportivo Guadalajara no cuenta con plantel completo debido a las ausencias de José Castillo, Alan Pulido, Omar Govea y Javier ‘Chicharito’ Hernández.

Alineaciones Xolos vs Chivas

Xolos: Rodríguez, Fernández, Porozo, Vega, Gómez, Tona, Castañeda, Arciga, Mora, Boya, Preciado.

Chivas: Rangel, Sepúlveda, Tapias, González, Campillo, Álvarez, Gutiérrez, Romo, Ledezma, Sandoval y González.

