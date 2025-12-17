Gabriel Milito lo ama, cuesta 27 millones en el mercado y sería clave para Chivas en el Clausura 2026

Los equipos, poco a poco, se van preparando para lo que será el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. En ese contexto, Chivas quiere robarle un jugador a Cruz Azul y, entre otras cosas, el Guadalajara también premió a un futbolista con la renovación de contrato de cara al próximo torneo del futbol mexicano.

Así como Gabriel Milito descarta a un histórico de Chivas , el entrenador y la directiva llegaron a la conclusión de que Rubén Fernando ‘Oso’ González se ha convertido en una pieza fundamental del Rebaño Sagrado. Ante esta situación, hicieron oficial la renovación de contrato, ampliando el vínculo existente por un año más.

Rubén Fernando ‘Oso’ González Chivas con Chivas

Con un comunicado oficial que lo respalda, la institución de Guadalajara se asegura la continuidad del mediocentro defensivo de 31 años que ha sido importante en el esquema del entrenador argentino. Ahora su contrato estará vigente hasta el 2028.

TE PUEDE INTERESAR:



Fernando “Oso” González, quien extendió su vínculo con las Chivas hasta el 2028

“El Club Deportivo Guadalajara ha asegurado la continuidad de uno de los pilares de su mediocampo. Rubén González renovó su vínculo con Chivas hasta 2028, como reconocimiento a su rendimiento sostenido dentro del terreno de juego y al liderazgo que ha aportado al grupo”, expresa el comunicado.

Además, agregan: “(aporta) equilibrio, lectura de juego, gran capacidad de anticipación y mucho carácter, cualidades que lo han consolidado como uno de los líderes del plantel comandado por Gabriel Milito”. Su valor de mercado ronda los 27 millones de pesos mexicanos, según Transfermarkt.

🇦🇹 ¡Guardián del mediocampo! 🐻



Rubén ‘Oso’ González renueva con el Rebaño Sagrado y reafirma su compromiso con defender la Rojiblanca 👊🏻



Toda la información aquí ➡️ https://t.co/gYuIdkcAcQ pic.twitter.com/TJbfb0FCcT — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

El canterano del Rebaño Sagrado regresó a la institución en julio de 2022 procedente del Necaxa. Luego de eso, en 2024 le renovaron su vínculo hasta junio de 2027 y, ahora, nuevamente le ampliaron el contrato hasta junio de 2028, como premio de su gran nivel.

Los números de Fernando “Oso” González en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a BeSoccer, sitio que se especializa en las estadísticas de los jugadores, Rubén Fernando el ‘Oso’ González tiene los siguientes números jugando para las Chivas de Guadalajara: