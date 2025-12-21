¡ÚLTIMA HORA! El motivo por el que Chicharito Hernández podría retirarse del futbol en enero de 2026

Chivas se está preparando para afrontar un Clausura 2026 donde buscará dar el golpe sobre la mesa. La directiva ya confirmó el tercer refuerzo que tendrá Gabriel Milito durante la pretemporada, pero la reconstrucción del plantel llegó con una limpia importante. Javier ‘Chicharito’ Hernández, ídolo de la institución, fue uno de los afectados y ahora mismo se encuentra sin equipo.

Chicharito podría retirarse del futbol profesional en enero

Reportes indican que si ‘Chicharito’ Hernández no logra conseguir equipo en el mercado invernal, tiene pensado comenzar con su carrera como comentarista de televisión. Esto significaría el fin de la carrera del ex Real Madrid, quien tuvo un paso por Chivas para el olvido durante estos últimos años .

Según Rodolfo Martínez, Sr. VP Internacional y productor de ESPN, colocó al máximo artillero de la Selección Mexicana como uno de los candidatos a formar parte del equipo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026: "Tenemos a Jared Borguetti, el segundo máximo anotador de la Selección Mexicana, faltaría el primero, eso solo para dar una idea de lo que ya tenemos. Hay una sorpresa, no te la puedo dar ahora porque debemos tener el contrato firmado”.

Los posibles destinos que podría tener Chicharito como futbolista

A pesar de la propuesta de ser comentarista, el objetivo principal de Hernández es seguir jugando al futbol profesional con 37 años de edad. Reportes mencionan que el experimentado delantero podría regresar a la MLS, liga donde formó parte de Los Angeles Galaxy en las temporadas 2020, 2021, 2022 y 2023.

Pero eso no es todo, ya que otras fuentes destacan que el canterano de Chivas podría regresar al futbol europeo. Sin embargo, estaría lejos de las principales ligas del continente, ya que su intención es volver a Inglaterra, pero para jugar en la segunda división. Dentro de este torneo, el Wrexham de Ryan Reynolds es uno de los máximos candidatos a llevarse al mexicano.

Los pobres números de Chicharito en su segunda etapa en Chivas

‘Chicharito’ Hernández culminó con su etapa en el Guadalajara, habiendo jugado 40 partidos donde solamente consiguió marcar 4 goles. Su paso quedó marcado por sus reiteradas lesiones, además de haber fallado un penal clave en los minutos finales del partido ante Cruz Azul por los cuartos de final del Apertura 2025. Dicha anotación podría haber significado el pasaje de Chivas a semifinales, pero el delantero envió el balón por encima del larguero.