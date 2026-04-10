¡ÚLTIMA HORA!: Chivas sufre una importante baja previo a su partido ante Tigres del Clausura 2026

Las Chivas ya viajan con rumbo a Monterrey para preparar su partido de la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante los Tigres de la UANL, pero no podrán contar con plantel completo ante la baja de Richard Ledezma.

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Richard Ledezma será baja de Chivas para el duelo ante Tigres

Richard Ledezma no podrá ser considerado por el director técnico del Rebaño Gabriel Milito para el duelo de la siguiente jornada ante los Tigres de la UANL debido a un problema muscular.

El mediocampista del Rebaño Sagrado sufrió molestias físicas que le impiden disputar el encuentro en óptimas condiciones, por lo que el cuerpo técnico decidió prescindir de sus servicios para el compromiso ante los Felinos

Milito tendrá que echar mano de otras opciones para la media cancha del Guadalajara como lo son Santiago Sandoval o Miguel Gómez. En el caso del primero, ya sustituyó a Ledezma en el compromiso de la Jornada 7 ante Cruz Azul que se perdió pro acumulación de tarjetas amarillas.

Richard Ledezma of Guadalajara during the 3rd round match between Guadalajara and Atletico de San Luis as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Akron Stadium, on July 26, 2025 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

Ledezma se ha convertido en un referente de las Chivas en el mediocampo, disputando 12 partidos en lo que va del Clausura 2026 y marcando un gol, además de contribuir con tres asistencias que han ayudado al Rebaño a consolidarse en la primera posición de la tabla y el único equipo que de momento está calificado a la Liguilla.

El mediocampista estará en observación durante los próximos días para determinar la gravedad de su lesión y determinar si se perderá más partidos del Clausura 2026.

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