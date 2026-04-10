Mientras Antonio Mohamed gana 4 millones, este es el sueldo de la leyenda del LA Galaxy

Mientras que un ex Toluca hoy brilla en un clásico rival, el conjunto escarlata está atravesando un buen momento, puesto que es el bicampeón de la Liga BBVA MX y está en zona de Liguilla en el Clausura 2026. También brilla en la Concacaf Champions Cup y dejó pequeño a LA Galaxy en la ida. No por nada Antonio Mohamed tiene un gran salario en el club.

Así como se comparó el valor de mercado de las dos estrellas de Toluca, muchos también se preguntan acerca de la diferencia salarial entre el DT de los Diablos Rojos y de los mejores jugadores del conjunto estadounidense, sobre todo con el más conocido: el alemán Marco Reus. Resulta que este futbolista está muy lejos de los 4 millones de dólares que gana el “Turco” por año.

Marco Reus, la leyenda que hoy juega en LA Galaxy, gana mucho menos que Antonio Mohamed

Resulta que el alemán que se transformó en leyenda en el Borussia Dortmund de Alemania hoy está varios escalones por debajo en la escala salarial si se lo compara con el entrenador argentino del Toluca. Pues distintos reportes, como los de La Gambeta, aseguran que el “Turco” gana 4 mdd por temporada. En cambio, oficialmente, Reus percibe 880 dólares de sueldo base.

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La compensación garantizada de Reus en LA Galaxy llega a la cifra de 1,136,667 dólares por año, según la página oficial de la guía salarial de la Major League Soccer. Pues la MLS sí hace oficiales los salarios base de los futbolistas, algo que no ocurre en la Liga BBVA MX y en casi ninguna otra liga del mundo, por motivo de proteger la seguridad de los jugadores.

Marco Reus fue la pesadilla para Tijuana ya que anotó un gol, tal como lo anticipó TV Azteca Deportes en la previa de este partido|@marcinho11

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y LA Galaxy en la Concachampions?

Tras el 4-2 en el duelo de ida, la revancha por los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre LA Galaxy y Toluca será el próximo miércoles 15 de abril desde las 19:00 (tiempo del Centro de México) en Los Ángeles. Los de Marco Reus deben ganar por una diferencia de 3 goles o de 2 sin recibir más de dos tantos (2-0 y 3-1) frente a los de Mohamed.

